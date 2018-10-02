Раздельный сбор мусора поможет россиянам экономить на ЖКУ

С 2019 года россияне смогут экономить до 50% на вывозе мусора, если будут осуществлять его раздельный сбор. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис.

«Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу», — сообщил чиновник.

При этом решение сортировать отходы должен принять весь дом.

Сейчас мусор сортируется на перерабатывающих его предприятиях.

Эксперты считают, что результаты перехода на раздельный сбор мусора могут сказаться в течение пяти лет.

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