Россияне смогут получать пенсию до наступления пенсионного возраста

Россияне смогут получать пенсионные выплаты до наступления пенсионного возраста. Согласно поправкам к законам «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» женщины по-прежнему смогут рассчитывать на получение денежных средств по достижении ими возраста 55 лет; мужчины также смогут получить выплаты по старым правилам — с 60 лет.

Накопительные пенсии, которые в данное время заморожены и индексируются раз в год, формируются за счет дополнительных страховых взносов, взносов работодателя, доходов от инвестирования или части средств материнского капитала. Добровольную пенсию гражданин может сформировать сам путем осуществления взносов или с помощью корпоративной программы работодателя.

Для получения таких выплат необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). При этом можно указать конкретный возраст получения такой пенсии и перечень оснований для начала выплат. Таким образом, получение добровольной пенсии возможно даже ранее 55 и 60 лет.

С 1 января 2019 года женщины будут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины с 65 лет: с этого возраста они будут вправе обратиться за страховой пенсией, сформированной за счет обязательных отчислений работодателя в ПФР.

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