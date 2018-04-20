Российские штурмовики Су-25 переброшены из Киргизии в Челябинск

Звено штурмовиков Су-25 перебазировано из объединённой российской военной авиабазы Кант, дислоцированной в Республике Киргизии, на аэродром Шагол Челябинской области. Экипажи примут участие в учениях.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, летчики преодолели более 3 тысяч километров со средней скоростью 750 километров в час, провели две дозаправки в Омске и Новосибирске.

В рамках учений экипажи штурмовиков в течении месяца будут проводить учебно-тренировочные полеты с пусками управляемых и неуправляемых ракет днём и ночью, а также выполнять бомбометание по наземным целям. Главная цель полетов – совершенствование авиационной подготовки экипажей на незнакомой местности.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.