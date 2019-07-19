Присылайте свои новости

Крылья России

Российские штурмовики Су-25 приняли участие в учении Минобороны Киргизии
Федерация
Сегодня, 10:52

Четыре штурмовика Су-25СМ российской объединённой военной авиабазы «Кант» Центрального военного округа приняли участие в специальных тактических ученьях «Сары-Таш — 2019», проведенных по плану Генерального штаба Вооруженных Сил Киргизии, сообщает пресс-служба ЦВО.

Российские самолеты нанесли ракетный удар по мишеням имитирующих условную бронетехнику и скопление незаконных банд формирований. Кроме того, летчики отработали вопросы преодоления системы противовоздушной обороны, выполнив противоракетное маневрирование, полеты выполнялись на скоростях 700 до 750 км/ч и на высоте 300 до 3000 метров.

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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