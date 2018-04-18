С телеэкранов может уйти реклама лекарств

В России предложили запретить транслировать рекламу лекарственных средств в телепрограммах. Соответствующий проект закона внесен на рассмотрение Госдумы РФ.

Уточняется, что авторами инициативы выступили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель, бывший замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян и первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Они считают, что компании заинтересованы в рекламе на телевидении вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств.

Кроме того, реклама лекарств в телепередачах стимулирует самолечение, предлагая потребителю «простые» средства от повышения давления, от высокого уровня холестерина, от ожирения и так далее. Также «иностранные фармацевтические компании могут быть прямо заинтересованы в расширении рекламных бюджетов вне зависимости от пользы для пациентов, поскольку налоговое законодательство позволяет вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы», пишут авторы инициативы.

Также отмечается, что реклама не позволяет учесть индивидуальные особенности здоровья, наличие показаний и противопоказаний к применению конкретным потребителем того или иного препарата, пишет ТАСС.