Сельских женщин могут лишить укороченной рабочей недели

Министерство труда и социальной защиты России прорабатывает вопрос об увеличении продолжительности рабочей недели для женщин, работающих в сельской местности. Единороссы требуют сохранить селянкам укороченную рабочую неделю.

Напомним, в настоящий момент женщины в сельской местности трудятся 36 часов в неделю (неважно на каком рабочем месте). У остальных рабочая неделя длится 40 часов. Минтруд рассматривает возможности отмены укороченной рабочей недели для жительниц села, приравняв их к обычным труженикам.

Как заявил федеральный координатор партийного проекта «Российское село», депутат Госдумы Владимир Плотников, инициатива Минтруда коснется миллионов женщин, которые помимо основной работы несут существенную хозяйственную нагрузку. По мнению единороссов, этого нельзя допустить.

«Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность», - считает Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки сельских женщин была введена в 1990 году и призвана восполнить отставание села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян. Депутат отметил, что в настоящий момент разрабатывается спецпрограмма по комплексному развитию сельских территорий. Планируется, что в 2020 году резко возрастет финансирование социальной сферы села.

«Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к той огромной работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство», - считает парламентарий.

Согласно закона, к сельским населенным пунктам относятся любые пункты, кроме городов, рабочих, курортных и дачных поселков. Работницы на селе могут претендовать и еще на одну льготу - дополнительный неоплачиваемый выходной день в месяц (на усмотрение работодателя).