Шесть призывников из Челябинской области пополнят научные роты Минобороны

Шесть призывников из Челябинской области, имеющие высшее образование и прошедшие отбор, пополнят научные роты Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, на областном сборном пункте Челябинской области в музее «Боевой и трудовой славы» состоится торжественная отправка. На мероприятие приглашены как родители призывников, так и представители ветеранских общественных организаций. Гостям расскажут о работе по отбору кандидатов в научные роты в учебных заведениях, порядок обращения гражданина, изъявившего желание служить в научной роте, прохождение им медицинской комиссии, профотбора, призывной комиссии, а также отправка на сборный пункт.

Кандидатами в научные роты являются лучшие выпускники вузов области. По окончании прохождения военной службы молодые люди смогут продолжить деятельность в научно-исследовательских организациях или вузах Минобороны России.