Слабоалкогольные напитки вновь могут начать продавать на автозаправках

Слабоалкогольные напитки вновь хотят разрешить продавать на автозаправочных станциях.

Решение о возврате торговли алкоголем на заправках было принято на совещании, состоявшемся у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщают «Ведомости». Правительство готово дать разрешение на торговлю слабым алкоголем на АЗС.

Напомним, запрет торговли алкоголем на АЗС был введен в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей. В январе 2017 года член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов внес в Госдуму предложение, разрешить продажу алкоголя крепостью до 16,5% на заправках. Он отметил, что введенный запрет не привел к сокращению числа аварий по вине пьяных водителей. При этом магазины на заправках стали убыточны, и владельцы вынуждены были часть из них закрыть, что привело к снижению доходности.

Миздрав выступает против отмены запрета. Этот шаг, по их мнению, приведет к росту потребления алкоголя и количества импульсивных покупок спиртного.

Министерство финансов и Минэкономразвития поддержали предложение о разрешении продажи слабоалкогольных напитков на заправках. В минфине считают, что этот шаг может повысить конкуренцию на алкогольном рынке и рентабельность АЗС. В ведомстве пояснили, что продажа алкоголя на заправках не отличается от продажи в придорожных магазинах, на которые запрет не распространяется.

Предложение о возврате разрешения на продажу происходит на фоне роста цен на топливо в России. Средняя цена литра бензина в апреле превысила 40 рублей, в начале июня - выше 43 рублей. Для решения проблемы правительство с июня снизило акцизы на топливо. На прошлой неделе оптовые цены на бензин превысили отметку 50 тысяч рублей за тонну. АЗС теперь встали перед выбором: либо продавать топливо в убыток, либо повышать розничные цены.