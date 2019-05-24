Слово за Госдумой. Медведев внес на рассмотрение закон о квотировании выбросов в уральских городах

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих атмосферу веществ в крупных промышленных центрах. В документе, опубликованном на официальном сайте правительства, значатся города Свердловской и Челябинской областей, сообщает РИА "Новости".

«Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения этих выбросов и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах. Эксперимент планируется провести в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Челябинске», — говорится в документе. Также в нем указаны еще девять городов России.

Речь идет о том, чтобы власти субъекта РФ сами устанавливали нормативы выбросов для предприятий, исходя из сводного тома расчетов по ситуации в регионе. Сейчас эти нормативы регулируются на федеральном уровне.

Закон о квотировании выбросов предполагается принять по инициативе президента России. Ранее его разрабатывали по инициативе властей Челябинской области только для своего региона. Потом список решили расширить, несмотря на активное сопротивление промышленников. В апреле на экофоруме «Единой России» в Челябинске губернатор Южного Урала Алексей Текслер и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин подтвердили, что намерены добиваться принятия закона.