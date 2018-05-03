Табак, духи, шины, одежда и обувь подвергнутся маркировке

В России с 2019 года будут подлежать обязательной маркировке группа товаров, в том числе духи и туалетная вода, табачная продукция, шины и покрышки, предметы одежды, обувь. Соответствующий перечень товаров утвердило правительство России.

Так, дата начала обязательной маркировки отдельных групп разнятся - от первого марта 2019 года (табачная продукция) до первого декабря 2019 года (духи, шины, одежда и другое). Маркировать обувь необходимо будет с первого июля 2019 года.

Согласно сообщению кабмина, "перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках». Цель принятого решения - снижение оборота контрафактной продукции в России.

Напомним, весной 2016 года в России стартовал проект по электронной маркировке RFID-метками меховых изделий, а 12 августа маркировка стала обязательной на территории ЕврАзЭС. Для маркировки используются RFID-метки (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров), способные хранить данные и передавать их бесконтактным способом. Наличие такой метки подтверждает, что с товара были в полном объеме уплачены все налоговые и таможенные платежи.

В настоящее время в России обязательна маркировка меховых изделий и медицинских препаратов. Пилотный проект по внедрению системы маркировки табака стартовал с января 2018 года, пишет ТАСС.