ТОС «Академический» юридически не доказал правоту своих обвинений в отношении АИЖК

Громкие заявления главы ТОС «Академический» Дениса Каракоза, втянувшего в свои политические игры сотни жителей Екатеринбурга, так и не получили официального подтверждения со стороны надзорных органов, а попытка вывести надуманный конфликт на федеральный уровень захлебнулась. За счет скандала ему хотелось набрать политический вес, но не получилось.

ТОС поставил под сомнение цену, за которую, по их мнению, был продан земельный участок в микрорайоне «Академический» города Екатеринбурга. По мнению ТОСа, 88 миллиона рублей – слишком мало для участка площадью 26 гектаров.

Денис Каракоз ошибается. В открытых источниках легко найти цифры, которые опровергают его высказывания. Земельный участок площадью 26 гектаров предоставлен компании «Атомстройкомплекс» по итогам открытого аукциона в аренду на 9 лет. Предоставлен в аренду, подчеркнем, а не продан, как утверждает Каракоз. 88 миллионов рублей, которые председатель ТОС называет суммой продажи, компания заплатила только за возможность арендовать земельный участок. При этом компания «Атомстройкомплекс» будет платить за аренду около 50 миллионов рублей ежегодно. Таким образом, в общей сложности компания «Атомстройкомплекс» должна заплатить около 535 миллионов рублей в общей сложности.

Хочется надеяться, что органы прокуратуры, к которым якобы обратился Каракоз, проверят правомерность всех аукционных процедур, а заодно и проверят его самого, и то с какой целью он делая столь громкие обвинения.

В очередной раз мы напоминаем, что градостроительный кодекс предусматривает, что все земельные участки в Екатеринбурге должны осваиваться в соответствии с утвержденным Проектом планировки и межевания территории (ППиМТ), изменения в который может вносить только местная администрация с обязательным прохождением общественных слушаний.

Так, текущий Проект планировки и межевания территории района «Академический» утвержден Постановлением главы Администрации города Екатеринбурга от 05.11.2013 № 3762 по результатам общественных публичных слушаний.

Удалось выяснить, что изменений в Проект планировки и межевания территории района «Академический» АИЖК не внесено, а межевание (разделение) участка под реализацию осуществлял Уральский государственный аграрный университет, так как вся земля находилась в его управлении.