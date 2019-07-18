Присылайте свои новости

У Челябинска забрали саммиты ШОС и БРИКС, но оставят обещанное финансирование
Федерация
Вчера, 23:11
Автор: 
Любовь Юрина

Основные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году будут проходить не в Челябинске, а в Санкт –Петербурге.

Об этом сообщил президент Владимир Путин в в ходе визита в Магнитогорск (Челябинская область) и двусторонней встречи с главой региона Алексеем Текслером.

«В связи с увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить их на два города», - сообщил Владимир Путин. По словам главы государства, сам саммит глав государств пройдет в Санкт-Петербурге, а в Челябинске состоятся лишь часть мероприятий.«Что самое главное для жителей Челябинска - мероприятий будет много в рамках этих международных событий», - успокоил президент.

Глава региона заверил, что несмотря на перенос международных мероприятий, Челябинск получит весь объем финансирования, который был предусмотрен в федеральном бюджете на подготовку к саммитам. «Мы сохраним предусмотренные на подготовку города к этим мероприятиям федеральные ресурсы», - заявил Владимир Путин.

Алексей Текслер после встречи уточнил, в Челябинске пройдет более 30 мероприятий, в том числе деловые, культурные, спортивные мероприятия. «К нам приедут тысячи человек на различные форумы, в том числе в сфере культуры. Кроме того, город примет спортивные игры БРИКС», - уточнил руководитель области.

Как подчеркнул Алексей Текслер, вся подготовка к проведению мероприятий будет реализована в полном объеме и без снижения уровня федерального финансирования. Несмотря на перенос части мероприятий, Челябинск все-таки получит новый аэропорт и аэродром, федеральные деньги на ремонт дорог и развязки, продолжится благоустройство и приведение города в более приличный вид.

Глава региона отметил, что принятое решение о переносе части мероприятий позволит области сберечь часть региональных ресурсов. «Сэкономленные средства направим на социальную сферу», - отметил глава региона. А вот удастся ли эффективно использовать все полученные ресурсы и преобразить город для жителей, а не только для гостей, покажет время.

Алексей Текслер выразил уверенность, что в будущем Челябинск сможет провести другое крупное международное мероприятие.

Фото пресс-службы Кремля

Автор: 
Любовь Юрина
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