В 2018 году «прямая линия» президента состоится до 14 июня

«Прямая линия» президента РФ Владимира Путина пройдет до 14 июня 2018 года.

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится до чемпионата мира по футболу 2018 года, - цитируют федеральные СМИ пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. – Мы своевременно сообщим об этом».

В этом году состоится 16-я по счету «прямая линия» главы государства. Дмитрий Песков отметил, что при ее организации «будут определенные новации - и технологические, и содержательные». Предполагается, что в этом году в ходе «прямой линии» не будет зрителей в студии, а президент будет отвечать на вопросы телезрителей с мест. Не исключены и другие нововведения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Напомним, традиция проведения длительных и откровенных разговоров Владимира Путина с россиянами в прямом эфире зародилась в 2001 году. Она не прервалась и в 2008 году, когда Владимир Путин стал премьером. Исключением были лишь 2004 и 2012 годы, тогда были проведены большие пресс-конференции главы государства.

В 2017 году «Прямая линия» состоялась 15 июня и длилась 3 часа 56 минут. За это время глава государства ответил на 73 вопроса.