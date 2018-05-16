В детских палаточных лагерях появятся врачи

В российских детских палаточных лагерях планируется ввести штатных врачей. Соответствующее указание содержится в проекте нового порядка оказания медпомощи несовершеннолетним, разработанным Минздравом, пишет газета «Известия».

По данным издания, согласно проекту, здравпункт может располагаться в отдельной палатке или мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). В нем должны быть два складных стула и стол, аппарат для измерения кровяного давления, термометр, желудочный зонд, шприцы.

Так, в здравпункте будут работать педиатр или врач общей практики, фельдшер или медсестра. В числе их функций — оказание помощи при травмах, ежедневный прием детей, выявление заболевших и проведение обезболивания. По показаниям медики должны организовать перевозку пациентов в стационар, в том числе санитарно-авиационную эвакуацию.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в палаточных лагерях численностью до 50 человек будет оказываться первая помощь (мероприятия до прибытия «скорой»). Для этого разработана аптечка, а также рекомендации по ее применению. В лагерях, где отдыхают более 50 человек, уже должен быть здравпункт, фельдшер или медсестра. В организациях, где находятся свыше 200 детей, будут нанимать педиатра или врача общей практики.

Согласно планам Минздрава, новый порядок должен вступить в силу к началу лета. Документ подготовлен в рамках работы Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ. Сейчас проект проходит обсуждение с экспертным сообществом.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «В палаточных лагерях появятся педиатры».