В октябре 2018 года в России состоится пробная перепись населения по новым правилам

Пробная перепись населения состоится в России в октябре 2018 года. Она станет ключевым этапом подготовки к планируемой в 2020 году Всероссийской переписи населения и будет серьезно отличаться от всех проводившихся ранее переписей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинскстате, в ходе пробной переписи предстоит отработать принципиально новые для России способы сбора статистической информации о населении. Россияне смогут переписаться самостоятельно. Тех, кто это не сделает, перепишут переписчики. При этом они будут использовать мобильные устройства вместо переписных листов на бумаге.

Пробная перепись населения 2018 года пройдет в период с 1 по 31 октября в два этапа.

Первый всероссийский этап пройдет с 1 по 10 октября. Любой житель России, имеющий подтвержденную учетную запись на портале Gosuslugi.ru, сможет переписаться самостоятельно, заполнив электронный переписной лист. Россиянам, которые пока не зарегистрировались на портале, но хотят попробовать новый способ переписи, нужно заранее позаботиться о регистрации.

С 16 по 31 октября пройдет второй локальный этап. Переписчики проведут поквартирный обход на территории 10 районов в 9 субъектах Российской Федерации. Челябинская область в этот список не входит. Переписчики будут работать в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики, в районе «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия), Алеутском районе Камчатского края, городе Минусинске Красноярского края, Нижнеудинском и Катангском районах Иркутской области, Великом Новгороде, поселке городского типа Южно-Курильск Сахалинской области, районе Свиблово СВАО Москвы и муниципальном округе Княжево Санкт-Петербурга.