В России могут обязать устанавливать счетчики с дистанционной передачей показаний

В России предлагается сделать обязательным установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний, что позволит навести порядок в сфере расчетов за коммунальные услуги. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, с начала следующего года профильные ведомства начнут разработку поправок в нормативные документы, которые позволят осуществить эту инициативу. Согласно проекту «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика Российской Федерации», изменения вступят в силу не ранее первого июля 2019 года.

Так, обсуждение проекта «дорожной карты» проходит на этой неделе в рамках рабочей группы по развитию ЖКХ экспертного совета при правительстве РФ, сказал один из участников рабочей группы.

Также во втором квартале 2019 года будут внесены изменения в законодательство РФ, предусматривающие обязательное проведение работ по установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов, коммунальных ресурсов и услуг с функцией дистанционной передачи показаний при вводе новых домов в эксплуатацию, указано в тексте документа. То же касается многоквартирных домов, включенных в программы капитального ремонта.

Условия для широкого внедрения таких приборов учета планируется создать к концу 2019 года. Ожидается, что к концу 2021 года эти системы будут применять 100% новых потребителей в новостройках и половина жителей, заменивших приборы учета в 2020–2021 годах в ходе капитального ремонта.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Россиян переведут на «умные» счетчики».