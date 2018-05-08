В России могут ввести ЕГЭ по географии

В России предлагается ввести еще один обязательный экзамен - географию. Соответствующий документ может быть принят Минобрнауки РФ до конца мая, пишет газета «Известия».

По данным издания, государственная итоговая аттестация (к ней относятся ЕГЭ в 11 классе и ГИА в 9) по географии должна стать обязательной, а в 8 и 9 классах школьникам необходимо изучать географию своего региона - данные положения содержатся в проекте концепции развития географического образования. Документ подготовила рабочая группа под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки. Сейчас проект концепции поступил на утверждение в Минобрнауки.

Так, необходимость появления еще одного обязательного экзамена авторы концепции мотивируют «высокой значимостью предмета, наряду с русским языком, литературой и историей России, для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

В настоящее время для российских школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике.

Географию для сдачи единого госэкзамена выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год. Для сравнения, обществознание сдают примерно 400 тыс. выпускников. Вузов, для поступления в которые надо сдавать географию, даже в Москве не больше десятка — в основном, собственно географического профиля.

Подробнее читайте в газете «Известия» - «ЕГЭ расширит географию».