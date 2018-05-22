В России появятся новые удостоверения личности

В России предлагается выдавать новые документы, удостоверяющие личность, которые смогут получить лица без гражданства. Например, бывшие граждане СССР, проживающие в стране более 15 лет, освободившиеся заключенные, а также те, кто переехал в Россию в детстве, но паспорта не имеет. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, соответствующей разработкой законопроекта занимается МВД.

Согласно проекту закона, предполагается «выдача лицам без гражданства нового документа, удостоверяющего личность». Законопроект МВД позволяет подавать заявление на гражданство «не только по месту жительства, но и по месту пребывания».

В настоящее время факт разработки законопроекта подтвердила и член правительственной комиссии по миграционной политике Светлана Ганнушкина. Она отметила, что в новый документ впишут основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания и вклеят фотографию. Удостоверение личности позволит людям без статуса впоследствии претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «В России появится удостоверение личности для лиц без гражданства».