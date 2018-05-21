В России решили не запрещать «резиновые квартиры»

Российское правительство выступает против запрета на «резиновые квартиры», то есть на регистрацию по месту жительства без соблюдения учетной нормы жилплощади на одного человека. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, согласно тексту отзыва кабмина, который был направлен в Госдуму 8 мая за подписью и.о. вице-премьера Сергея Приходько, сообщается, что статью об ограничении регистрации необходимо исключить из законопроекта.

Кроме того, отмечается, что регистрация гражданина по месту жительства не является основанием для возникновения, изменения или прекращения права пользования помещением, а отражает лишь факт нахождения гражданина РФ по месту пребывания. Плюс к этому кабмин счел необходимым расширить круг лиц, которым может быть предоставлено право пользования жилым помещением без соблюдения учетной нормы. Таким образом законопроект может получить одобрение правительства в случае доработки.

Напомним, поправки в действующее регулирование 21 декабря 2017 года внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с Павлом Крашенинниковым, Галиной Хованской и Александром Сидякиным. В законопроекте предложено установить правило: доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована, если часть квартиры каждого владельца обеспечит ему возможность вселения при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения. Этот стандарт местные власти устанавливают самостоятельно, например, в Москве он составляет 10 квадратных метров от общей площади обычной квартиры и 15 квадратных метров — для коммуналки.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Тянут «резиновые квартиры».