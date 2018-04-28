В России создадут атлас мира с русскими названиями географических объектов

В России будет создан достоверный атлас мира с достоверными названиями географических объектов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин десятом заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге.

По словам президент России, недопустимо игнорировать «многочисленные замещения прежних русских топонимов» на карте мира. «Попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе», – заявил президент.

Он уточнил, что при активном участии РГО предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться.

По его мнению, сейчас Россия сталкивается с ситуацией, когда русские названия, которые давали еще в прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются с карты мира. «Тем самым стирается и память о вкладе России в изучение планеты и в развитие науки. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон на самом деле Смоленск, и так далее и тому подобное», - подчеркнул он.

Но примеры замещения названий не только в далекой Антарктиде, есть примеры и тут поближе, «не буду сейчас на этом останавливаться».

Так, десятки городов в ходе кампании декоммунизации в последние годы переименовала Украина. К примеру, Ильичевск стал Черноморском, Днепропетровск – Днепром, пишут «Ведомости».