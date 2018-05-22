В России увеличились до 35 миллиардов рублей долги граждан-банкротов

В России увеличиваются задолженность потенциальных банкротов перед кредиторами, так, за год долги выросли на 74% - до почти 35 миллиардов рублей. Об этом сообщает Национальный центр банкротств (НЦБ), пишет газета «Известия».

По данным издания, размер долга попадающих под действие закона о банкротстве граждан перед банками увеличился за год на 74% — до 34,93 миллиарда рублей. Так, примерно такую сумму банкиры в течение года-двух могут потерять, подсчитали для «Известий» в НЦБ. Как сообщает центр, в первом квартале 2017 года объем долга потенциальных банкротов составлял 20,1 миллиарда рублей, в аналогичном периоде 2016 года — 13,9 миллиарда рублей.

Кроме того, вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности. Она составила 1,7 миллиона рублей, что больше на 34%, чем в 2016 году.

Напомним, закон о несостоятельности физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Заемщик может объявить себя банкротом через суд, если не способен исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей. Срок неуплаты при этом должен превышать 90 дней. Когда гражданин готов признать себя банкротом, у него есть две опции. Первая — полное списание долга, но только через продажу имущества. Вторая — его реструктуризация. Решение принимает суд.

В первый год заявления на личное банкротство подали 9804 гражданина. Почти за 2,5 года число россиян, которые написали подобные заявления, достигло 87 884. К январю 2018 года в 85–90% случаев с россиян полностью снимали долговое бремя, рассказал директор НЦБ Дмитрий Токарев.

Подробнее читайте в материале газеты «Известия» - «Долг потенциальных банкротов достиг 35 млрд рублей».