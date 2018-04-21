В России вырастет госпошлина за оформление загранпаспорта и водительских прав

В России будет увеличена госпошлина при оформлении загранпаспорта и выдачи водительских удостоверений. Так, заграничный паспорт повысится с 3500 до 5000 рублей, это правительство РФ объясняет тем, что существующие размеры пошлин несоразмерны затратам на услуги. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно законопроекту, предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры госпошлин за выдачу загранпаспорта нового поколения, содержащего электронный носитель информации, национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения.

Так, проект закона предлагает увеличить размер госпошлины за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории России, с 3500 до 5000 рублей, загранпаспорта гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет – с 1500 до 2500 рублей. Кроме того, стоимость оформления прав увеличится с 2000 до 3 тысяч рублей, а пошлина за регистрацию транспортного средства – с 800 до 1500 рублей.

Соответствующий проект закона об увеличении госпошлин правительство РФ одобрило в пятницу, 20 апреля.