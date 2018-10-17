В Россию вернулись 800 тысяч соотечественников

За последние 20 лет, что в России работает госпрограмма по переселению соотечественников, в страну переехали 800 тыс. человек. Об этом «Известиям» заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в преддверии VI Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве, который стартует 31 октября.

В результате распада СССР в 1991 году 25 млн соотечественников были отрезаны от Родины. С 2007 года на государственном уровне было решено оказывать содействие желающим вернуться в Россию. Тогда программа работала в 12 регионах. В настоящее время в ней задействованы более 60 субъектов страны. При этом доля проживающих за рубежом русских составляет примерно 20% от населения российского государства.

Замглавы МИД России связывает успешность госпрограммы с проводимой информационной работой и антироссийской политикой некоторых стран.

По мнению переселенцев, популярность программы вызвана трудностями, возникающими у проживающих за границей россиян. Многие из них не могут получить гражданство этих стран и становятся апатридами. Зачастую у них возникают трудности с трудоустройством и обучением на русском языке.

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