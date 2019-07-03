В зоне ЧС в Иркутской области ЦВО развернул второй хлебозавод и обеспечивает жителей питьевой водой

Военнослужащие Центрального военного округа развернули второй передвижной хлебозавод в зоне паводка в городе Тулун Иркутской области. Первый начал выпечку и раздачу хлеба накануне.

«Для обеспечения наиболее пострадавших районов был доставлен полевой автономный хлебозавод, который вчера уже приступил к выпечке хлеба, сегодня мы развернули еще один хлебозавод, - сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин, который прибыл в Тулун 1 июля. - Общая производительность составит шесть тонн хлеба в сутки».

Военнослужащие ЦВО также приступили к выдаче питьевой воды к подвозу питьевой воды для жителей в различных точках Тулуна и наиболее пострадавших районах области. «Для обеспечения водой мы развернули группировку из 10 автоцистерн», - сообщил Александр Лапин. Кроме того, в район пришло 8 авторазливочных станций, которые будут обеспечивать население технической водой. В дальнейшем ЦВО планирует нарастить группировку в том числе и очистными станциями, уточнил командующий.

На улицах Тулуна расклеены списки адресов, куда водовозы доставляют питьевую воду, в перечень вошли более 20 мест.

ЦВО увеличило количество медицинских мобильных групп до шести. Для этого привлечены специалисты новосибирского военного госпиталя.

«У нас со уже приступили к работе три мобильные врачебно-сестринские группы. Хирурги и терапевты оказывают необходимую медицинскую помощь. Мы наращиваем численность этих мобильных групп из Новосибирского военного госпиталя подаем еще часть отряда медицинского обеспечения и работаем с сегодняшнего дня уже шестью мобильными врачебно-сестринскими медицинскими группами», - сообщил Александр Лапин.

По данным МЧС Иркутской области, в регионе продолжаются поисково-спасательные и аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах, подвергшихся действию дождевого паводка. С 25 июля 2019 года в 6 районах произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В зоне бедствия проживают более 32,9 тысячи человек.

С подтопленных территорий были эвакуированы более 2,5 тысячи человек. В 15 пунктах временного размещения остаются 730 человек.

На сегодняшний день остаются подтопленными 31 населенный пункт в 3 районах – почти 3,5 тысячи жилых домов, 5 социально-значимых объектов, 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.

Как сообщало агентство со ссылкой на пресс-службу ЦВО, в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.