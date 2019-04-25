Владимир Мякуш - об итогах работы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершил работу Совет законодателей РФ. Итогом двухдневной работы коллегиального органа стала встреча президента РФ Владимира Путина с членами Совета законодателей. Встреча традиционно состоялась в Таврическом дворце Санкт‑Петербурга. В ней принял участие председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Глава государства, обращаясь к парламентариям, подчеркнул особую роль регионов. Прежде всего, в реализации национальных проектов. Вопросы реализации национальных проектов и задач, обозначенных в Майском Указе и Послании главы государства, стали основными темами дискуссии на пленарном заседании.

«Реализация национальных проектов, которые обозначены в майском указе президента Владимира Путина позволит достичь нам значительных результатов. Представители всех регионов в Совете законодателей сошлись во мнении: для успешной и эффективной реализации нацпроектов нужны четкие действия на всех уровнях власти, не только в федеральном центре, но, прежде всего в регионах., - прокомментировал Владимир Мякуш.

Владимир Путин в своем выступлении подчеркнул , что оценка эффективности власти во многом будет зависеть от результатов реализации проектов на местах, как сказал глава государства, «на земле». "Очевидно необходима корректировка порядка выделения средств на национальные проекты с учетом срока их реализации. Об этом говорили и мои коллеги из регионов, и руководство Государственной Думы", - рассказал Владимир Мякуш.

Спикер особо отметил в высьуплении президента его посыл к депутатам всех уровней — федеральным и региональным — активнее использовать возможности парламентского контроля. "Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области уже не раз убеждались в эффективности этого механизма и активно его используют, - подчеркнул Владимир Мякуш. - Парламентский контроль позволяет решать социальные, экономические вопросы в территориях, он не заменим для мониторинга социального настроения населения. Контроль со стороны депутатов всех уровней позволяет решать как конкретные задачи повседневной жизни, так и воплощать глобальные проекты".

Отдельно Владимир Путин остановился на теме помощи инвесторам в регионах и снижения бюрократических барьеров. "В Законодательном Собрании Челябинской области действует экспертный экономический совет, свои решения мы сверяем с экспертами, учеными-экономистами, находимся в постоянном диалоге с предпринимательским сообществом и бизнесом», - рассказал Владимир Мякуш.

Председатель Законодательного Собрания отметил, что график мероприятий Совета законодателей, проходивших на этот раз в Санкт-Петербурге, был очень насыщенный. За два дня состоялись заседания комиссий Совета законодателей, семинар для руководителей законодательных органов субъектов РФ, а также пленарное заседание. Владимир Мякуш подчеркнул, что Совет законодателей стал площадкой для обмена успешным опытом регионов, своеобразным обучающим центром для глав представительных органов.