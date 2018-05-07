Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России

Сегодня, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз произнес присягу на торжественной церемонии вступлении в должность президента России. Он 18 марта 2018 года одержал победу на выборах, набрав рекордное для себя количество голосов избирателей - 76,69% (56,743 миллиона человек проголосовало за него). Владимир Путин станет главой государства на ближайшие шесть лет.

Инаугурация проводится в современной России в седьмой раз. Церемония началась в 12 часов по московскому времени в парадной резиденции главы государства - Большом Кремлевском дворце.

Владимир Путин вышел из своего рабочего кабинета, расположенного в первом корпусе Кремля (в Кремле Владимир Путин проводит большую часть своего рабочего и нерабочего времени, у главы государства в Кремле есть квартира). Затем он пошел пешком по «коридорам власти», вышел из Кремля, сел в необычный автомобиль и в сопровождении кортежа мотоциклистов поехал к месту проведения церемонии в БКД. У главного подъезда Большого Кремлевского дворца Владимира Путина ожидал комендант Московского Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Он также в четвертый раз принимает участие в инаугурационной церемонии.

Оркестр исполнил фанфару «Наш президент, написанной специально для инаугурации, пока президент поднимался по большой парадной лестнице. Он прошел по анфиладе залов - через Георгиевский и Александровский в Андреевский.

В залах присутствовали 3,5 тысячи приглашенных, в том числе члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи Конституционного Суда РФ, представители администрации президента, губернаторы. В Кремль также были приглашены представители основных конфессий, кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством», главы диппредставительств, представители общественных организаций, деловых кругов, генералитет, деятели науки, культуры, спорта, журналисты. Многие участники церемонии достали сотовые телефоны, чтобы сфотографировать это эпохальное событие

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца.

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поместил Конституцию и Знак президента на трибуне. «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», - поклялся Владимир Путин, держа правую руку на Конституции. Это специальный «инаугурационный» экземпляр Основного закона страны.

«Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России», - объявил Валерий Зорькин. Председатель Конституционного суда передал Владимиру Путину символы президентской власти, в том числе президентский Знак - золотой Георгиевский крест с изображением герба РФ и девиза «Польза, честь и слава» на золотой цепи. Сразу после произнесения клятвы прозвучал гимн России, который исполняли все присутствующие на церемонии.

Глава государства выступил с краткой речью. Он поприветствовал всех россиян и соотечественников за рубежом, всех, кто присутствует в исторических залах Кремля, и на Соборной площади, всех кто слушает и смотрит трансляцию

«Особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье, - заявил президент. - Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего».

Владимир Путин поблагодарил россиян за сплоченность, за веру в то, что многое можно изменить к лучшему и за поддержку на выборах. «Путь вперед не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперёд, - отметил Владимир Путин. – Глубоко убеждён: такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны».

Глава государства отметил, что в этом году россияне будут отмечать 25-летие Конституции России. «Сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего, для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот, что сегодня главное, вот, что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека, - обозначил приоритеты президент. – Чем больше людей осознают значимость своей роли в улучшении жизни, тем быстрее мы будем идти вперед». Впереди напряжённая работа, которая потребует участия всех россиян, всех ответственных политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России.

Владимир Путин подчеркнул, что особая ответственность у государственной и муниципальной власти: «Люди справедливо хотят, чтобы проблемы, которые их беспокоят, решались без проволочек, чтобы к их предложениям, замечаниям и требованиям относились с должным вниманием, чтобы такие понятия, как репутация, честь, отзывчивость, открытость стали нормой жизни для представителей всех уровней власти».

Владимир Путин пообещал, что он, как глава государства сделает всё, чтобы «приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны». «Мы обязательно добьёмся успеха! Верю, так и будет! Сделаю для этого всё, что в моих силах», - заверил президент. После речи Владимира Путина прогремел артиллерийский салют и прозвучало «Славься».

После церемонии Владимир Путин вышел из БКД через Красное крыльцо Грановитой Палаты вышел на Соборную площадь, поднялся на подиум и провел смотр большого Президентского полка Кремля. На Соборной площади собрались еще 1,5 тысячи приглашенных, в том числе представители общественных организаций, председатели Избирательных комиссий всех субъектов Российской Федерации. Во время церемонии на ярко голубом небе не было ни одной тучки и во всю светило солнце.

По Соборной площади прошли пешие подразделения Президентского полка и военнослужащие Почетного кавалерийского эскорта. Подковы у лошадей были не обычными, чтобы создавать особый цокот при прохождении по брусчатке. Президентский полк входит в состав Федеральной службы охраны (ФСО), имеет статус подразделения спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту. Седьмого мая - День Президентского полка.

Затем Владимир Путин подошел к членам инициативной группы россиян, приглашенных на церемонию, пожав руки. Президента поблагодарили за поддержку проектов в стране. Он пообещал, что все проекты будут продолжены. Молодежь попросила главу государства сделать общее фото и он не отказал им.

Фото пресс-службы Кремля