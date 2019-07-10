Военная колонна с тяжелой специальной техникой прибыла в Тулун

Военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники прибыла в зону чрезвычайной ситуации в Иркутской области - г. Тулун. В составе колонны экскаваторы, самосвалы, бульдозера, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения.

Техника механизированного батальона железнодорожного соединения совершила марш более 1 тыс. км. Перед выполнением задач техника пройдет обслуживание, а водительский и личный состав обеспечения будут провакцинированы. После чего подразделения батальона приступят к немедленному восстановлению подъездных дорог к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка, а также примут участие в восстановлении и наращивании берегового защитного вала.

Ранее заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе оценки обстановки и принял решение усилить группировку ВС РФ, работающую над ликвидацией последствий наводнения в Иркутской области.

"Мы усиливаем группировку, планируем перебросить дополнительную технику и усилить личный состав для скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия", - сказал Булгаков. Как уточнил замминистра, для этих целей в высшую степень готовности приведен механизированный батальон железнодорожной бригады, сообщает пресс-служба ЦВО.