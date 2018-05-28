За утерянный багаж можно получить до 360 тысяч рублей

В России за утраченный багаж можно будет получить компенсацию в размере до 360 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря вступившим в силу в воскресенье, 27 мая, поправкам в Воздушный кодекс РФ.

Согласно поправкам, пассажир должен представить доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик задержал рейс, и ему авиакомпания только в таком случае возместит ущерб именно в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками.

Кроме того, что касается багажа, то по Монреальской конвенции могут компенсировать за доказанный ущерб до 360 тысяч рублей (максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) - 4150). Но пассажиру придется доказывать нанесенный ущерб.

Уточняется, что сделать это можно, если вы перед рейсом во время регистрации объявили список ценных вещей. В таком случае перевозчик предлагают застраховать багаж, ведь он может потеряться, быть поврежден не по его вине, а аэропорта. Либо авиакомпания предлагает все ценное взять в ручную кладь, пишет «Российская газета».