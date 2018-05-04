За водительскими удостоверениями – в МФЦ

В России планируется выдавать водительские удостоверения и осуществлять регистрацию автомобиля через многофункциональные центры госуслуг. Соответствующий вопрос прорабатывается по поручению правительства, пишет газета «Известия».

По данным издания, ожидается упрощение получения водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Как уточнили в МВД, разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ.

Так, эксперимент пройдет в Татарстане с первого декабря 2018 года по первое марта 2019-го.

В МВД пояснили, что обсуждается также включение в пилотный проект Москвы и Петербурга и проведение его в течение шести месяцев, а не трех, но решение пока не принято.

Также по поручению правительства в проработке вопроса участвуют Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг.

Но чтобы выдавать права и СТС в многофункциональных центрах госуслуг, потребуется обеспечить совместимость информационных систем МФЦ и МВД России, а также оснастить МФЦ дополнительным специализированным оборудованием, уточнили в Минэкономразвития. На первом этапе чиновники определят технологии, которые будут использоваться для выпуска документов, а также доработают нормативные акты, сообщили в ведомстве.

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