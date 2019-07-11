Задержанный по подозрению в госизмене Антонец отправлен под стражу

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Константина Антонца, подозреваемого в государственной измене.

Антонец был задержан 10 июля. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. В этот же день Лефортовский суд принял постановление об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь Лефортовского суда Москву Ксения Первовласенко, суд принял решение об избрании меры пресечения в отношении Константина Антонца в виде заключения под стражу на 1 месяц 24 дня – до 3 сентября 2019 года.

Супруга Антонца, Антонина Зимина, была арестована год назад – в июле 2018 года. Ей тоже инкриминируется статья 275 УК РФ (государственная измена).

Ряд СМИ, ссылаясь на данные отчетов с сайта минэкологии Калининградской области, отмечают, что Антонец в 2015 году работал в правительстве этого региона. В тот период губернатором области был Николай Цуканов, занимающий сейчас должность полпреда президента РФ в УрФО.

Напомним, 4 июля 2019 года был арестован помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александр Воробьев. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ. На следующий день Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ и избрал в отношении Воробьева меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца - до 4 сентября.