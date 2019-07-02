Жителей Иркутской области переправляют по воде транспортеры ЦВО

Пострадавших от паводка жителей Тулуна Иркутской области через реку Ия в настоящее время переправляют три плавающих транспортера Центрального военного округа.

Зона паводка разделила город на две части. На отрезанной паводком стороне Тулуна находится главная больница муниципалитета. Часть жителей переправляется на работу, многие едут оценить причиненный ущерб и забрать имущество, сообщает пресс-служба ЦВО.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8.

Первая группа военнослужащих прибыла в Тулун Иркутской области, где затоплено около тысячи жилых домов и самая сложная ситуация, вчера, первого июля.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ие почти на семь метров превышал критические отметки.

По официальным данным, в результате паводка 14 человек погибли, судьба 13-ти человек, в том числе ребенка, неизвестна. Всего в зоне бедствия оказались 83 населенных пункта в шести районах, с 25-го июня были подтоплены свыше 6,6 тысячи жилых домов, в которых живут более 32-х тысяч человек.

Президент России Владимир Путин в ночь на 30-е июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.