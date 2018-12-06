Алексей Кобылин: В Челябинской области производится почти вдвое больше продукции, чем требуется для обеспечения жителей региона

Сможет ли Челябинская область «прокормить» себя сама? Что происходит с ценами на зерно и другие продукты растениеводства? Как это отразится на аграриях? Ударит ли это по кошелькам южноуральцев? Как регион поддерживает селян и каковы планы аграриев на следующий год? Ответы на эти и другие вопросы в интервью с министром сельского хозяйства Челябинской области Алексеем Кобылиным.

- Алексей Владимирович, каковы итоги уборочной кампании?

– В этом году наши аграрии собрали один миллион 963 тысячи тонн зерна. Отмечу, что в начале полевого сезона погода нас не радовала: май и июнь были холодными, на южной территории области не хватало осадков. Все это повлияло на вегетацию растений. Но осенью сложились хорошие условия для созревания и уборки зерновых культур, картофеля, овощей, поэтому аграрии региона справились с задачей, выполнив все плановые показатели. Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур полностью обеспечивает продовольственные нужды жителей области и дает возможность перерабатывающим предприятиям вести расширенное производство хлебопродуктов. Отмечу, что различных хлебных и макаронных изделий, круп, муки предприятия Челябинской области производят почти втрое больше от потребности и вывозят от 50%до 80% продуктов на основе переработки зерна за пределы области на другие рынки.

В последние годы по поручению губернатора Бориса Дубровского в сельском хозяйстве проводится активная диверсификация в растениеводстве – идет перераспределение посевных площадей в сторону более маржинальных. И хотя пшеница и в целом зерновые продолжают занимать самые большие площади, год от года значительно растет и площадь масличных культур: рапса, подсолнечника, сои, льна, горчицы. Намолочено более 140 тысяч тонн – такого в истории Челябинской области никогда не было.

Кстати, нынешний сезон был отмечен высоким качеством собранного урожая – более 90% пшеницы мягких и твёрдых сортов специалисты Россельхознадзора отнесли к разряду продовольственной.

- Как эти показатели выглядят в сравнении с предыдущими годами?

– Напомню, что исключительно урожайным был прошлый год, когда наши аграрии собрали 2,4 миллиона тонн зерна в бункерном весе. Это был лучший результат за последние 25 лет. Но в целом мы стремимся нарастить производство зерновых и зернобобовых культур с целью выйти на самообеспечение области. Сегодня мы еще пока частично завозим фуражное зерно для производства кормов. При этом уже более 60% произведенных на территории области мяса птицы и свинины мы реализуем за пределами нашего региона. За последние годы мы в целом значительно нарастили поголовье животных и птицы, и сегодня поставляем эту продукцию в другие субъекты России и за рубеж. Но чтобы повышать конкурентные преимущества местного производства, конечно, нужны свои корма.

- Как обстоят дела в сфере овощеводства?

– Урожайным этот год стал для картофелеводческих хозяйств. В них собрано 144 тысячи тонн «второго хлеба», это на 23 тысячи больше прошлогоднего. Завершился сбор овощей, и сейчас идет активная реализации этой продукции. Часть урожая, около 50 тысяч тонн, будет также реализована за пределами области. Тепличных овощей планируем за год произвести не менее 23 тыс. тонн. В современных тепличных комбинатах урожайность в 2,5 раза выше, чем в морально устаревших зимне-весенних теплицах (так, урожайность огурцов в новых теплицах достигает 50 кг/кв. м, в старых теплицах – 22 кг/кв. м). Благодаря этому мы получаем стабильное производство продукции защищенного грунта.

В целом в отрасли растениеводства Челябинская область имеет сегодня самые большие посевные площади в УрФО (1,9 миллиона га) и за счет зерновых и масличных культур обеспечивает самый высокий на Урале валовой сбор продукции растениеводства.

- Что в такой ситуации происходит с ценами на зерно и иную продукцию растениеводства? Что это может означать для аграриев?

– Хороший урожай в сочетании с хорошими ценами – это самый главный аргумент, чтобы наши аграрии радовались результатам своей работы и смогли часть средств вложить в дальнейшее развитие. Ведь в сельском хозяйстве, чтобы быть эффективным, нужно в постоянном режиме заниматься модернизацией производства, изучать и применять передовые технологии, искать и применять новые сорта сельскохозяйственных культур. И если прошлый год был отмечен снижением цен, то в этом году они поднялись по разным культурам на 30-40%. Со своей стороны правительство области сделало в этом году все необходимое для поддержки аграриев. Только в качестве погектарных субсидий было выплачено 621 миллион рублей. Область самостоятельно поддержала такие направления, как выращивание масличных культур и продовольственного картофеля, увеличился на 10 миллионов рублей (до 40 миллионов) объём субсидий на минеральные удобрения, в три раза – с 10 до 30 миллионов рублей – выросла господдержка на распашку залежных земель. В конце года будет выплачено 200 миллионов рублей в виде субсидий на приобретение техники. Это второй год дает возможность обновлять парк сельхозмашин на сумму около двух миллиардов рублей.

- В этом году произошло значительное увеличение поддержки животноводства. Какие это дает результаты?

– У нас по-прежнему сильны позиции в производстве мяса. По итогам десяти месяцев 2018 года сельскохозяйственные организации Челябинской области занимают второе место в России по производству мяса птицы, четвертое – по производству мяса всех видов, третье – по производству куриных яиц, восьмое – по производству свинины. Впервые за долгие годы, начиная с 2017 года, нам удалось добиться положительной динамики в молочном производстве, одном из самых затратных в АПК. В 2018 году за 9 месяцев производство молока в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составило 101,4 %, или 149,6 тысяч тонн молока, молочная продуктивность за этот же период увеличилась на 108 кг и составила 4366 кг. Эти положительные тенденции, как вы правильно заметили, обусловлены усилением региональной господдержки, переоборудованием ферм. В этом году в целом на развитие животноводства будет направлено 714 миллионов рублей. Субсидии на производство молока и на содержание мясного скота, на приобретение племенного материала, которые частично восполняют затраты хозяйств, позволяют повышать продуктивность скота и наращивать потенциал молочной и мясной отрасли.

- Наш регион обладает уникальными компетенциями в выращивании пород скота специализированных мясных пород. Герефорды и симменталы с уральской родословной давно стали визитной карточкой нашей области по всей России. В 2018 году также наметилась положительная тенденция в производстве говядины.Какие еще виды государственной финансовой поддержки получают сельхозпредприятия региона?

– Система государственной региональной поддержки агрокомплекса сегодня включает в себя более 15 видов различных субсидий, круг получателей по которым может составлять от 30 до 700 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Так, например, 30 предприятий получили субсидию на возделывание товарного картофеля, более 100 организаций – субсидии на компенсации части затрат по инвестиционным кредитам, более 650 организаций и фермерских хозяйств – несвязанную поддержку на развитие растениеводства. Субсидии предназначаются для компенсации части затрат сельхозтоваропроизводителей на производство той или иной продукции, что в итоге повышает их рентабельность, усиливает конкурентоспособность, высвобождает ресурсы, которые они направляют на обновление и укрепления основного производства. В этом году финансирование программы развития сельского хозяйства в Челябинской области будет составлять 4,5 миллиарда рублей, причём 2,3миллиарда – это вложения из областного бюджета. Кто-то использует оказанную поддержку, чтобы приобрести новую технику, другие – чтобы обновить семенной фонд и добавить поголовье. В любом случае цель поддержки – обеспечить продовольствием южноуральцев и потенциал отрасли, которая в последние годы еще и на экспорт ориентируется.

- Какие крупные проекты в АПК реализованы челябинскими аграриями в текущем году? Каковы планы на 2019 год?

– Сегодня регион производит больше трети всей сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе, и с каждым годом укрепляет свои позиции. С 2013 года реализовано 24 инвестиционных проекта стоимостью около 40 миллиардов рублей. Благодаря инвестиционным проектам в области, по нашим оценкам, создано более 5800 рабочих мест непосредственно на предприятиях АПК. Так, в 2018 году был пущен первый в России завод растительных напитков (молоко и йогурты из растительного сырья) мощностью до 100 тонн продукции в сутки. Объём инвестиций составил 860 миллионов рублей. Полностью введен в действие семенной завод в Чебаркульском районе мощностью 15 тысяч тонн семян зерновой группы, в состав которого входит новый элеватор. Не прекращают совершенствовать производство крупные птицефабрики, животноводческие хозяйства реконструируют помещения, а овощеводческие – строят и модернизируют хранилища. Компания «Ресурс» в этом году начала строительство нового производственно-логистического комплекса, значительную часть зерновой переработки направляет на экспорт. Есть инвестиционные проекты по строительству новых производств и на 2019 год. Думаю, что наш регион еще не раз заявит о себе в качестве лидера на федеральном уровне.

- Как идет строительство нового тепличного комплекса в горнозаводской зоне?

– На сегодняшний день строительные работы по возведению крупного тепличного комплекса в Усть-Катаве реализованы более чем на 70%, к концу года планируется их полное завершение. Площадь тепличного комплекса составит 25 гектаров. На предприятии будет создано 700 рабочих мест – для Усть-Катава это существенное «вложение» в улучшение жизнедеятельности городского округа. Новое производство также обеспечит занятость людей в сфере логистики, сбыта продукции, транспорта. Вторым этапом реализации инвестиционного проекта в Усть-Катаве станет строительство производственного логистического центра, что позволит расширить поставки овощей в Узбекистан и Казахстан.

Уже сегодня огурцы и томаты из теплиц «Чурилово» реализуются во всех и региональных федеральных торговых сетях. Напомню, что производство тепличных овощей налажено в регионе с 2014 года. Построено 34 гектара современных зимних теплиц по голландской технологии, позволяющей более чем в два раза повысить урожайность культур. С вводом в эксплуатацию тепличного комплекса в Усть-Катаве область войдёт в десятку ведущих регионов по «тепличному урожаю». Строительство, которое ведет компания «Чурилово», получило региональную поддержку и, уже благодаря этому, – финансирование из средств фонда развития моногородов. На возведение инфраструктуры комплекса из средств федерального фонда привлечено более миллиарда рублей.

- В Челябинской области производится почти вдвое больше продукции, чем требуется для обеспечения жителей региона. Какие направления для развития экспорта считаете наиболее перспективными? И какие рынки сбыта планируется осваивать?

- Самообеспеченность региона хлебными продуктами составляет 287,3% к реальному потреблению, яйцами – 182%, картофелем и овощами – 124,1%, в том числе картофелем – 170%. Производство мяса птицы уже в три раза превышает рекомендуемую норму на человека в год, свинины – более чем вдвое. Вывоз этой продукции за пределы региона составляет 64%. В регионе выпускается почти 30% от общероссийского производства макарон – по ним мы держим первое место в России, 7,5% круп, почти 8% муки. Зерновая переработка также активно поставляются за пределы области. Достаточно сказать, что вывоз составляет более 80% макаронных изделий, более 80% муки и круп, 55% кондитерских изделий, большим спросом пользуется растительное масло. С каждым годом увеличиваются объемы поставок, а их география включает более половины регионов России и Казахстан. К примеру, компания «Макфа» поставляет свою продукцию во все регионы РФ, в страны СНГ, в Китай, Израиль, Иорданию, США, Арабские Эмираты.

Сегодня основной вопрос – это развитие экспорта, прежде всего, в Китай, Юго-Восточную Азию. И наш экспортный потенциал, который по прошлому году составил около 80 млн долларов, мы готовы удвоить уже в следующем году. С 2017 года предприятия-экспортеры получают федеральные субсидии на вывоз продукции за рубеж. В 2018-м эта поддержка для предприятий Челябинской области увеличилась с 9,5 млн до 22 млн рублей. В целом в этом году планируется привлечь 45 млн руб. федеральной экспортной помощи. Наряду с федеральными вариантами господдержки экспортного потенциала с 2019 года по решению губернатора области Бориса Александровича Дубровского в регионе будет субсидироваться вывоз продукции за рубеж автомобильным транспортом.

- Какие результаты дает реализуемая министерством подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»?

- В 2018 году по решению губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского финансирование этой программы выросло до 635 миллионов рублей. Это в 19 раз больше, чем в 2014 году. Сегодня именно жилье, дороги и газ - основные условия комфортной жизни, развития производства, социальной сферы в селах. С 2015 года благодаря «Устойчивому развитию села» 190 семей смогли улучшить жилищные условия. За 2015-2017 годы в сельских территориях проложили 198 километров газовых сетей и 50 километров автодорог.

А до конца нынешнего года должны проложить еще 28 километров газораспределительных сетей и обеспечить голубым топливом шесть населенных пунктов. В 2017-2018 годах 129 сельских семей с помощью социальных выплат по программе смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе 90 молодых семей и молодых специалистов. Кроме того, в 2018 году запланировано построить 28 километров дорог, в том числе между Магнитогорском и поселками Озерный и Комсомольское.