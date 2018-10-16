Алексей Тертышный: Многие мечтают о таком «пекле»

Новый «рулевой» ХК «Трактор» Алексей Тертышный дал первое интервью. Действительно ли его бросили в «пекло»? Какие меры исполняющий обязанности главного тренера будет принимать к команде для исправления ситуации? Будет ли «Трактор» возвращаться к старым игровым схемам? Какой стиль игры будет у «черно-белых» и какая атмосфера сейчас царит в команде? Ответы на эти вопросы читайте в интервью Алексея Тертышного.

- Алексей, некоторые хоккейные эксперты заявили, что вас бросили в пекло. Так ли это?

- Отвечу так, что касается «Трактора», то многие просто мечтают о таком «пекле». «Трактор» — отличный клуб, родной для меня. Здесь хорошая организация и созданы все условия. Команда сильная, фундамент на предсезонке заложен серьезный. Надо работать и результат обязательно придет. Я благодарен руководству клуба за предоставленную именно мне возможность попробовать себя в этом качестве. Тем более, что в «Тракторе» есть много достойных коллег-тренеров. В любом случае это огромный шаг вперед в моей карьере.

- За первые дни успели как исполняющий обязанности главного тренера понять и наметить самые срочные меры для исправления ситуации?

- Мы возвращаемся к старым игровым схемам, которые работали в прошлом году и приносили результат. Два дня над этим поработали на тренировках. Предстоящая игра с «Сибирью» должна нам дать пищу для размышлений, насколько мы успели перестроиться. Думаю, что нужно идти в этом направлении.

- Какой игровой стиль вы будете прививать команде – атакующий или оборонительный?

- Ищем баланс, но все-таки в первую очередь отталкиваемся от обороны. Потому что если в защите все организовано, то и атака, соответственно, будет развиваться совсем по-другому. Не скажу, что в прошлом сезоне был совсем «закрытый» хоккей. Скорее, с акцентом на оборону. Так же постараемся действовать и сейчас.

- Как атмосфера в команде?

- Атмосфера хорошая, рабочая. Понятно, что ситуация сложная, неприятно, когда уходит тренер. Но от этого никто не застрахован, и я не застрахован. Здесь, как говорится, что произошло — то произошло, нужно работать. Для многих игроков такие ситуации тоже знакомы, поэтому все понимают, что надо сделать выводы и двигаться дальше.