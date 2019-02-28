Анатолий Картаев – «Трактору»: Ребята, надо биться от первой и до последней секунды!

Сегодня, 28 февраля, челябинский «Трактор» вновь встретится с «Автомобилистом» в Екатеринбурге, чтобы побороться за выход в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Накануне второго матча первой серии плей-офф известный южноуральский хоккеист и тренер, бронзовый призер Чемпионата СССР 1977 года Анатолий Картаев дал оценку выступлениям «черно-белых» в последние годы.

- Анатолий Зиновьевич, вы признанный хоккейный эксперт. Как можете охарактеризовать «Трактор» за последние годы?

- С ситуацией в моем родном «Тракторе» я знаком, можно сказать, изнутри. Постоянно на связи с командой и вижу, что и как происходит. Если рассматривать несколько последних сезонов, то «Трактор» по праву занимает достойное место во всей КХЛ. За три года из лиги исключили «Ладу», «Югру», новокузнецкий «Металлург». Такие клубы, как «Сибирь», Адмирал», несколько лет не попадают в плей-офф. «Амур» с «Нефтехимиком» то заходят в «восьмерку», то остаются за бортом. А наша команда постоянно в плей-офф, более того, завоевывает медали. Это очень высокий спортивный показатель. «Трактор» стабильно в числе лидеров КХЛ.

- Как оцените нынешний сезон по пятибалльной шкале?

- Если за прошлогоднее – «бронзовое» – выступление «Трактор» заслуживает однозначную «пятерку с плюсом», то за нынешний сезон можно ставить твердую «четверку». Команда вышла и играет в плей-офф Кубка Гагарина, и это с учетом того, что практически весь сезон ее ведущих игроков преследуют травмы.

- Пожелания на плей-офф?

- Пожелание одно – сражаться до конца, несмотря ни на что. Как это делали мы в свои годы. Ребята, надо биться от первой и до последней секунды. Это хоккей!