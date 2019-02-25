Евгений Губарев: Прогнозов или громких заявлений по поводу плей-офф делать не стану

За счет чего челябинский «Трактор» выше в плей-офф? С чем связано большое количество травм у хоккеистов? Как команда настраивается на игру с «Автомобилистом» и какое настроение сейчас царит в клубе? Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал итоги регулярного чемпионата и выход команды в плей-офф.

- Евгений Михайлович, поздравляем «Трактор» с выходом в плей-офф КХЛ. В нынешнем сезоне это сделать было сложнее, чем в предыдущем?

- Спасибо. Действительно, очень важно для «Трактора» было решить эту задачу в серьезной конкурентной борьбе на «Востоке». Если говорить про регулярный чемпионат, то мы к нему подошли с прилично укомплектованным составом, прошедшим хорошую предсезонку. Но буквально с первого игрового месяца в «Тракторе» пошла небывалая череда травм, которая, кстати, продолжается до сих пор. Доходило до того, что играли практически без двух ведущих пятерок. Это, конечно, накладывало отпечаток и на рисунок игры, и на реализацию голевых моментов.

- С чем связано такое большое количество травм?

- А вот с этой темой будем разбираться особо, почему «Трактор» так выделяется в этом плане на фоне других клубов. Есть травмы объективные — от попаданий шайбы, жестких игровых столкновений. Разбираться будем именно по поводу необъективных травм, обязательно сделаем надлежащие выводы.

- За счет чего «Трактор» вышел в плей-офф?

- В первую очередь, сумели вовремя внести точечные коррективы в состав. На место травмированных игроков благодаря помощи Президента клуба Бориса Дубровского и ряда спонсоров удалось подписать усиливших «Трактор» Томаса, Энлунда и Дугина. Оставшиеся в составе опытные игроки сумели удержать ситуацию в команде на должном уровне. Прилично добавили, на мой взгляд, в мастерстве наши молодые ребята. Вообще, текучки в том смысле, что одних берем, потом с ними расстаемся, не было. Состав покинул только Евгений Лапенков. Постарались проявить себя наши вратари. Немаловажную роль сыграли слаженная работа тренерского штаба и менеджмента клуба. C того момента, как мы вошли в «восьмерку» в декабре, все это время оставались в зоне плей-офф. Не на последнем месте и сумасшедшая поддержка трибун. Ребята ее чувствуют.

- В преддверии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом» что можете сказать?

Прогнозов или громких заявлений делать не стану. «Автомобилист» имеет сильный состав, проводит хороший сезон. Но плей-офф всегда отличается своей непредсказуемостью. Одно скажу точно: тем составом, который сейчас в «Тракторе», мы готовы биться в каждом матче. Так что поживем — увидим.

- О будущем сезоне еще не задумывались?

- О будущем надо думать всегда, но сейчас основные мысли и усилия сосредоточены на выступлении «Трактора» в плей-офф.