"ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" - эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса

Немногим больше года назад индустриальный парк, созданный ПАО "ММК" на свободных площадях калибровочной площадки, получил аккредитацию в Минпромторге РФ. Это стало новым этапом его работы. Каковы результаты? Корреспондент газеты «Магнитогорский металл» беседует с генеральным директором ПАО "ММК" Павлом Шиляевым.

- Павел Владимирович, для Магнитогорска индустриальный парк - совершенно новое понятие. Тем не менее он действует уже два года. Каковы результаты?

- Начнём с цифр. В 2017 году в аренду резидентам предоставлено 14814 квадратных метров площадей, в свою очередь резидентами произведено продукции на сумму 295 млн. рублей, объём инвестиций в развитие производства составил 154 млн. рублей, объём уплаченных налогов в бюджеты всех уровней - более 38 млн. рублей.

За десять месяцев 2018 года сдано в аренду 20258 квадратных метров площадей и создано дополнительно 48 новых рабочих мест. На данный момент на площадке индустриального парка располагаются восемнадцать резидентов, создано 206 новых рабочих мест. Занято 75 процентов от всех свободных производственных площадей парка. До конца года планируем предоставить арендаторам дополнительно 11 тысяч квадратных метров, это позволит создать 55 новых рабочих мест. Цифры говорят сами за себя, но мы находимся только в начале пути, и над многим ещё предстоит работать.

- Так чем же так привлекателен индустриальный парк?

- Это комплекс преимуществ. Так, уже в 2018 году резиденты индустриального парка пользуются инструментами региональной поддержки: обнулена ставка налога на имущество, ставка налога на прибыль снижена на 3,5 процента. Действует льготная арендная ставка, всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске. В парке высокая степень подготовленности промышленных помещений. В распоряжении резидентов вся инфраструктура: газ, электроэнергия, техническая и пожарно-питьевая вода, канализация. Всё это позволяет в минимальные сроки запустить производственный процесс. Аналогов этой площадки в городе нет.

- Каковы мотивы ММК для запуска такого проекта?

- Для Магнитогорского металлургического комбината созданный им индустриальный парк - отнюдь не объект для получения прибыли, скорее это эффективный инструмент поддержки и развития среднего и малого бизнеса, грамотное решение проблем территории с мощным градообразующим предприятием, что в свою очередь повышает инвестиционную привлекательность всей Магнитки.

- Кто эти компании, которые разместили своё производство на площадях ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК"?

- Есть якорные резиденты - крупные компании, оценившие преимущества парка. Они занимаются промышленным производством на площади больше десяти тысяч квадратных метров каждая. В 2018 году к уже действующим присоединились ещё две компании: подписано соглашение с ООО "Русфаундриконсалт" и SEEIF Ceramic, a. s. (Чехия), которые производят неформованные огнеупоры. Планируется создание современного завода по производству продукции, востребованной всеми металлургами в России. Сейчас идёт фаза проектирования, строительство самого завода начнётся в первом квартале 2019 года, а начало промышленного производства намечено на первый квартал 2020 года. Объём инвестиций составляет 680 миллионов рублей. Это серьёзная цифра для Магнитогорска, она ещё подкреплена созданием 150 новых рабочих мест.

Ещё одна компания "М-Стилл" уже встроена в технологическую цепочку ПАО "ММК", занимается комплектацией и отгрузкой нашего металла для нужд автомобильной промышленности. В планах - запуск агрегатов продольной резки и установки дробеструйной очистки металла. Производство разместится в бывшем цехе ленты холодного проката. Масштабы неплохие - целый цех площадью 37 тысяч квадратных метров получает новую жизнь. И вновь подчеркну - создаются новые рабочие места.

Успешно действуют промышленные производства, организованные резидентами: ООО "НПО "Металлэнерго", ООО "ТеплоприборЭкспрессАнализ", ООО "Стагма", ООО "Химтек", ООО "Аксель-Групп", ООО "Металлист", ООО "Стальмонтаж", ООО "СК "Профи" и др. Важно то, что резиденты начинают организовывать промышленную кооперацию друг с другом, что позволяет получить максимальный экономический эффект.

- Как могла развиваться история, если бы руководство ПАО "ММК" не приняло решение организовать на калибровочной площадке ОАО "ММК-МЕТИЗ" индустриальную территорию с действующей инфраструктурой и доступной бизнесу?

- Создание индустриального парка - логичное звено реализации программы концентрации производства ОАО "ММК-МЕТИЗ" на метизной площадке. Необходимо понимать: современные производственные мощности намного компактнее тех, что были раньше. Это позволяет концентрировать в рамках одной площадки новейшее оборудование, которое гораздо производительнее старого. Насчёт калибровочной площадки рассматривалось несколько вариантов: от полной рекультивации до продажи стороннему инвестору. Но удалось найти оптимальный вариант, серьёзное стратегическое решение, которое отвечает не только потребностям нашего города, его жителей, но и способно диверсифицировать экономику города в целом. О первых результатах - а два года совсем не срок для оценки столь крупного проекта, мы говорили выше. По большому счёту, ПАО "ММК" очередной раз подтверждает свою социальную направленность: при его поддержке открываются новые производства, создаются новые рабочие места. Это в свою очередь зарплаты, налоги, отчисления в бюджеты всех уровней.

- Площади калибровочной площадки немалые. Удастся ли все их предоставить резидентам? Ведь мы видим в городе примеры заброшенных производственных площадок, созданных во времена Советского Союза, но ныне не востребованных.

- К сожалению, да, и это - ответственность их новых собственников. С индустриальным парком история совсем иная. Ставим задачу-максимум полностью его заполнить. Почти 320 тысяч квадратных метров, расположенных на площадке 65 гектаров, с большим инфраструктурным потенциалом - понимаете масштабы? Только по электроэнергии - у нас две подстанции по 63 Мегаватт каждая, лимит по газу - десять тысяч кубометров в час, практически все помещения оснащены грузоподъёмным оборудованием, железнодорожные пути имеют прямые выходы в ММК и ЮУЖД. Где в городе за пределами ПАО "ММК" можно найти такие условия для быстрого старта производства? Да и в Челябинской области пока два индустриальных парка - помимо нашего, в областном центре действует "Станкомаш".

- Каковы меры региональной и муниципальной поддержки индустриального парка и его резидентов?

- Благодарны за поддержку губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Он в своё время был инициатором идеи миграции калибровочного производства на площадку метизного завода, но - с сохранением потенциала калибровочной площадки. Благодаря Агентству инвестиционного развития Челябинской области, в индустриальный парк Магнитогорска зашли несколько производственных компаний. Во-вторых, большую поддержку индустриальному парку оказывает глава Магнитогорска Сергей Бердников: на прошлой неделе администрация города и депутаты городского Собрания обеспечили парку дополнительный стимул - освобождение от уплаты земельного налога на пять лет. Это позволит сохранить неизменной арендную ставку для резидентов парка.

- Здания калибровочного завода строились под конкретные производства: насколько они отвечают требованиям современного бизнеса?

- Безусловно, не все, хотя есть и те, которые в реконструкции не нуждаются. Политика индустриального парка такова: резидент, планирующий в него войти, определяет параметры производственной площади. Задача управляющей компании обеспечить целостность помещения, подъёмнотранспортного оборудования и подать все необходимые энергоресурсы. Развивается система сервисной поддержки действующих резидентов: в текущем году организовали возможность страхования, обучения и переподготовки персонала, банковское обслуживание по индивидуальным предложениям.

Ещё один очень важный момент. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске было принято решение о софинансировании проектов резидентов индустриального парка со стороны ПАО "ММК". Условия софинансирования: на конкурсной основе, для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30 процентов от суммы проекта, но не более 15 млн. рублей.

- Каков механизм вхождения резидента в индустриальный парк?

- Чтобы стать резидентом, необходимо обратиться в администрацию индустриального парка, заполнить анкету для выбора помещения, детально указав все необходимые параметры, далее в течение двух дней специалисты по указанным параметрам подберут необходимые варианты, организовав просмотр помещений. Вся детальная информация, включая контакты, расположена на сайте ООО "ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК" www.mmk.ru/indpark. Обращайтесь, мы приложим все усилия для организации вашего производства на территории индустриального парка.