Николай Макаров: Конкуренция на Востоке была сумасшедшей!

Чемпион мира по хоккею, руководитель Федерации хоккея Челябинской области Николай Макаров прокомментировал сезон «Трактора» и матчи плей-офф Кубка Гагарина.

- Николай Михайлович, как охарактеризуете выход в плей-офф челябинской команды?

- Безусловно, я очень внимательно слежу за игрой моего родного клуба, и скажу, что в последние годы «Трактор» радует челябинцев. Именно этот сезон получился на Востоке сумасшедшим по конкуренции. Изначально в нашей конференции 13 команд, а не 12, как на Западе, так что цена каждой путевки в плей-офф становится дороже. Да, есть так называемые клубы «большой четверки», но и прямых конкурентов у «Трактора» было много. И почти всю вторую половину сезона длилось противостояние с «Сибирью», «Нефтехимиком» и «Куньлунем». Но наши парни – молодцы, выдержали эти испытания и пробились в плей-офф. Это тем более хорошо, если учесть, в каких условиях пришлось работать. Для любой команды отсутствие двух ведущих пятерок игроков было бы катастрофой. А «Трактор» справился, и «регулярка» стала хорошей основой для проверки сил перед играми в плей-офф.

- Непосредственно про матчи плей-офф что можете сказать?

- Нынешний плей-офф совершенно непредсказуем. Кто мог знать заранее, что СКА проиграет два домашних матча «Спартаку» или на грани вылета окажется «Йокерит», где играет половина сборной Финляндии? Чемпион прошлого сезона «Ак Барс» и вовсе первым выбыл из плей-офф. Что касается противостояния «Трактора» и «Автомобилиста», то и здесь интрига могла быть намного круче, если бы не такая разница в мастерстве. Будь у наших в строю все ведущие хоккеисты – однозначно было бы иначе. Но и тем составом, который сейчас есть у «Трактора», ребята бьются до последней секунды каждого матча. Это признают даже наши соперники. Считаю, что уже сейчас закладывается хороший фундамент на следующий год с учетом проведения коррекции состава в межсезонье.