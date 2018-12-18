Николай Макаров: Мы — не Питер, мы — Челябинск!

19 декабря исполняется 70 лет одному из самых прославленных представителей челябинского хоккея Николаю Макарову. Братья Макаровы — это действительно бренд всего советского и российского хоккея. В преддверии юбилея Николай Макаров рассказал о развитии этого спорта в стране и регионе, о любимой команде «Трактор» и о том, что Челябинск продолжает оставаться хоккейной столицей России.

- Николай Михайлович, с каким настроением встречаете юбилей?

- О возрасте думать некогда, болеть — тем более. Как руководителю областной Федерации хоккея необходимо постоянное движение. Мы проводим очень много мероприятий, турниров, соревнований. Сейчас как раз разгар сезона, много поездок по области, так что надо быть в форме. На 70 лет точно себя не ощущаю.

- 19 декабря состоится матч ветеранов, посвященный вашему юбилею. Много будет участников и гостей?

- Будут все мои самые близкие, родные, друзья. Проведем товарищеский матч, встретимся, пообщаемся. Все должно быть дружно и позитивно. Организаторы — Хоккейный клуб «Трактор» устраивают автограф-сессию. У меня не так часто сейчас есть возможность давать автографы, так что почувствую себя «звездой» (смеется). Приглашаю всех в Арену «Трактор» в среду, 19 декабря в 19 часов. Вход свободный.

- Как профессионал хоккея, руководитель областной Федерации, что можете сказать о его развитии в нашем регионе и вообще в России?

- Самое свежее впечатление, которое лучше всего характеризует развитие хоккея в России — буквально два дня назад с удовольствием смотрел матч Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге, где наша сборная играла с Финляндией на футбольном стадионе «Зенит». Что очень образовало — больше 70 тысяч болельщиков, все в цветах сборной, все болеют. Наверняка еще миллионы смотрели по телевизору. Вот это лучший показатель того, как в России любят и развивают хоккей. В нашем регионе это тоже культовый спорт. И мы стараемся удерживать высокую планку челябинского хоккея. Проводится большое количество разных соревнований — буквально от детских с 4-5 лет и до ветеранов. Смело можно сказать, что на Южном Урале с удовольствием играют в хоккей на различных уровнях десятки тысяч человек. Конечно, существуют и проблемы, как без них. Абсолютно все не бывает радужно. Мы все-таки не Питер, где, помимо двух больших действующих Ледовых Арен, еще будут строить 20-тысячник и создавать еще один клуб для участия в КХЛ. Но мы — Челябинск! И стараемся по максимуму развивать хоккей. Большую помощь в нашей работе оказывают Губернатор Челябинской области Борис Александрович Дубровский и директор ХК «Трактор» Иван Викторович Сеничев. Наша общая задача — сделать так, чтобы молодежь не мечтала сразу уехать в те же Санкт-Петербург, Москву или Казань, а играла здесь, в родном «Тракторе». К этому и стремимся.

- Что пожелаете любимой команде «Трактор»?

- Всю свою жизнь я с «Трактором». И в победные годы, и тогда, когда переживали не самые лучшие времена. Прошлый сезон был суперуспешным — бронзовые медали у нашей «молодежки» и у главной команды. Сейчас у «Трактора» непростая ситуация, захлестнула эпидемия травм. Пожалуй, никто из профессионалов и любителей хоккея такого не помнит. И тем не менее — команда на подступах к «восьмерке» плей-офф, ребята очень стараются. Им здоровья желаю, конечно. Молодому челябинскому тренеру Алексею Тертышному — большой удачи. А молодежи, у которой появился шанс проявить себя в «Тракторе» - использовать его на все 100%. Надо биться за клуб, за родной город. Бренд «Трактор» - это бренд хоккейной России.

- А Челябинску что хотелось бы пожелать?

- Это мой город, люблю его всей душой. И очень хочется, чтобы о Челябинске, несмотря ни на что, продолжали говорить, как о хоккейной столице России. Тысячи детей занимаются хоккеем — дай Бог, чтобы из них вырастали новые Белоусовы, Нестеровы, Кузнецовы. А всем челябинцам — крепкого уральского здоровья и отличного настроения в наступающем году!