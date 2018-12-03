Николай Шумаков: Челябинск не безнадежен

Серьезные преображения ждут Челябинск к 2020 году – моменту проведения саммитов ШОС БРИКС. Архитектурную концепцию разрабатывала команда известных архитекторов под руководством Николая Ивановича Шумакова – он главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», заслуженный архитектор РФ, член Архитектурного совета города Москвы, академик Российской академии художеств, паст-президент Международной ассоциации союзов архитекторов (МАСА), академик отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ), член Союза художников. В 2013 году Николай Шумаков вошел в состав Архитектурного совета Москвы.

Челябинск для Николая Ивановича не чужой город. Здесь прошло его детство. Родился он в шахтерском городе Коркино, рядом с самым глубоким в Евразии разрезом и, вот так сложилась жизнь, на глубине под землей ему часто приходилось уже во взрослом возрасте оказываться. И не просто спускаться, а преобразовывать подземные пространства.

После нескольких лет жизни в Коркино его семья переехала в Челябинск, где Николай получил среднее образование в одном из лучших учебных заведений города – физико-математическом лицее №31, здесь же и формировался его характер (под строгим присмотром его мамы, которая работала в этой школе учителем начальных классов). В 1971 году он уехал в Москву и поступил в архитектурный институт и после окончания обучения остался работать в столице, попав по распределению в «Метрогипротранс». И тут подземная глубина затянула его практически на всю жизнь.

Он автор многих станций метро как в Москве, так и в других городах СССР, автор множества значительных объектов подземной архитектуры и ряда проектов наземных зданий и уникальных сооружений. Под руководством Николая Шумакова запроектированы и построены первая в России монорельсовая транспортная система, линия легкого метрополитена и линия мини-метро, первый в Москве вантовый мост со встроенным рестораном и крупнейший в Европе аэровокзальный комплекс Внуково-1 с подземным железнодорожным терминалом и подземным участком железной дороги.

В Челябинск Николай Иванович постоянно приезжает, в том числе с огромным желанием и массой идей как сделать город лучше. В июне 2010 года его команда презентовала в Челябинске на градостроительном совете архитектурно-планировочный проект строительства первой очереди первой линии Челябинского метрополитена. Он включал в себя строительство нескольких станций, здания инженерного корпуса и депо. На тот момент аналога такому проекту в России не было. Николай Шумаков был убежден, что метро в Челябинске могло стать одним из лучших в мире. Но финансовые трудности порушили все планы.

Николай Иванович известен еще и как художник. Свои работы он принципиально не продает, а дарит (в челябинских музеях есть несколько его картин, и в музеях за рубежом тоже). У него уже прошло несколько выставок. Но все же главным его делом остается архитектура.

- Николай Иванович, вы часто приезжаете в родные края?

- Я в Челябинске бываю каждый год. В последнее время все чаще и чаще, потому что ваш губернатор несколько конкурсов проводил: на конгресс-холл, реку Миасс, аэропорт и на центр города. Везде был в жюри председателем, и приходилось ездить и ездить.

Справка

Когда Челябинск стал мечтать о том, чтобы в городе в 2020 году прошли саммиты ШОС и БРИКС, Николай Шумаков был приглашен возглавить международный архитектурный конкурс ARCHCHEL-2020 (он проходил в конце 2016 года). Эксперты выбирали из 350 представленных проектов лучшие визуальные решения для следующих объектов: аэропорт, конгресс-центр и набережная реки Миасс.

Затем Союзу архитекторов России (его возглавляет Шумаков) было доверено создать единую концепцию благоустройства Челябинска, сохранив при этом индивидуальность города. Команда знаменитых архитекторов сначала лично решила оценить состояние города, пройдя пешком практически всю центральную часть и поговорив с жителями.

- Как вам нынешний Челябинск? И как его оценили ваши друзья – знаменитые архитекторы, приехавшие в город по приглашению властей?

- У меня впечатление от города достаточно затертое, я уже плохо понимаю, хороший или плохой город, но когда привез своих друзей – великих архитекторов, экспертов в подготовке к ШОС и БРИКС, они сказали (и я им верю), что город не безнадежен, его можно вытянуть. Не минимальными средствами, надо будет приложить определенные усилия. По крайней мере, та работа, которую мы (Союз архитекторов России) сейчас проводим к ШОСу и БРИКСу, это первый шаг к реализации программы по возрождению города. А дальше процесс пойдет.

- Когда ваши друзья-архитекторы объехали Челябинск, что их больше всего огорчило или, может быть, приятно удивило?

- В городе явственно прослеживается намек хабалистости - есть в центре, на улице Кирова и площади Революции. И это им не понравилось.

- И в чем это выражается?

- Я не уточнял. Я не могу это оценить, поскольку почти не был в центре. Наверно, человек, который в первый раз видит город, это чувствует. Может это выражается в каких-то мелочах.

- Все так грустно?

- Мой друг считает, что не всё потеряно, и Челябинск можно превратить в город коммунистического Запада. И, наверно, он прав. Хотя, когда начинаешь углубляться в эту тему (а приходится углубляться, потому что начинаешь смотреть другим взглядом, взглядом человека, который должен сделать проект), понимаешь, что есть очень серьезные проблемы.

- Какие, прежде всего, бросаются в глаза?

- Испорченные по всему городу фасады, беспорядочная наружная реклама, окутавшая город паутина проводов, недостаточное количество зелени, отсутствие нормальных прогулочных зон и так далее. В Москве, например, никто не позволяет на Садовом Кольце и ряде улиц внешние провисания. В Челябинске вполне приемлемо на сталинской архитектуре застеклить все балконы и повесить кондиционеры.

А что произошло с первыми этажами? По проспекту Ленина первые этажи - сплошной мусор. Подстроили какие-то курятники, крыльцо где-то из кирпича, где-то из камня. В качественной архитектуре сделано полное г..о. Тотальная чистка нужна по всему городу!

А что вы сделали со своей дорожной революцией? Вы человека оставили без жизни. Одни машины… Зачем вы это сделали? По всему миру обратный процесс идет, а вы дорожную революцию устроили. Я понимаю, лишь бы деньги зарыть определённым людям, но все равно ж так нельзя.

От проспекта Ленина, 36 иду в центр города. Чтобы найти пешеходный переход, я должен направленный съезд миновать по дороге, а потом спуститься в переход. Это же уму непостижимо! Спуск в переход оказывается на проезжей части.

- И как все это теперь исправлять?

- На это должна быть, прежде всего, политическая воля. Так в Москве Собянин (мэр города – прим. ред.) снес всю уличную торговлю, которая появилась в 90-х годах и просуществовала до последнего года. Было три этапа чистки, но он более-менее на сегодня убрал. Так и у вас - если губернатор проявит политическую волю, то все получится.

- У него времени поменьше…

- Ломать - не строить. Сильную руку нужно приложить.

- Николай Иванович, ваша команда уже приезжала в октябре в Челябинск, представляя первые результаты работы. Над проектом работает 50 архитекторов и градостроителей. Намечено 47 участков для реконструкции. По задумке, будет обновлено 300 гектаров территории. Планируется провести работы по благоустройству (особое внимание уделят гостевым маршрутам), озеленению, обновлению конструкций дорожно-транспортной сети, ремонту зданий и сооружений, ремонту и замене сетей наружного ландшафтного освещения, архитектурному освещению фасадов. Предусмотрены мероприятия по инженерному обеспечению проведения всех работ и по малым архитектурным формам.

Третьего декабря на общественных слушаниях планируется представить концепцию проекта...

- Первый шаг в нем - чистка города, второй - надо к людям повернуться, человек важнее всего остального. Принципиально иной подход должен быть.

- На мой взгляд, и люди должны изменить свое отношение к городу, в котором живут. Я в этом году в Москве часто стала бывать, и, когда я возвращаюсь в Челябинск, мне становится стыдно за свой город. В Москве чисто, моют не только улицы, но и дворы и причем дважды в день и даже в дождь. Когда я поинтересовалась, а зачем в дождь поливать? Мне пояснили: чтобы грязь смывать в ливневки. В каждом дворе в Москве масса деревьев и причем не обрезанных почти налысо и не «задушенных» асфальтом, а бурно цветущих. В каждом районе – немного ухоженных скверов, в которых с удовольствием гуляют мамы с маленькими детьми, пожилые люди, а по вечерам с удовольствием дышат свежим воздухом уставшие после работы горожане. И там я не наступаю на бумажку (а то и что еще похуже), когда иду по улице, у подъездов возле урн не валяются мешки с мусором (а у нас кому-то просто лень было сделать несколько шагов до мусорки). Я могу еще долго продолжать. Но почему там нашли способы сделать город лучше, а у нас не получается?

- Все правильно. В Челябинске и на периферии, и в центре города нет хозяина. Вот посмотрите на вашу пешеходную улицу Кирова – одно из мест отдыха в центре города. Это пешеходная зона, там должна быть совсем другая атмосфера, чем на проезжей улице. Но сейчас здесь все настолько провинциально сделано. Причем это в мелочах просчитывается. А Челябинск не должен быть провинцией. И эту провинцию надо победить.

- Думаете, это возможно?

- Конечно, раз мы взялись за это дело. Мы не напугались. Вот посмотрите, Екатеринбург всегда шел на уровне Челябинска, а сейчас он наголову выше.

- В Екатеринбурге свои минусы есть. Мы не будем об этом говорить. Вернемся к нам. Наш минус ещё в том, что мы катастрофически уничтожаем ту зелень, что есть у нас в городе. На Алом поле сейчас много деревьев уничтожили. Решили его реконструировать в этом году. Часть деревьев посчитали очень старыми и срубили, а часть практически полностью закатали в асфальт, оставив с боков небольшой промежуток земли. Теперь это уже не зеленое пространство в центре города. Около Дворца культуры Колющенко тоже снесли почти все деревья (по программе реконструкции), а раньше там был хороший сквер…

- Да, это беда. Можно сказать, вы весь город закатали в асфальт. Это не только дорожная революция, но и пешеходные зоны. Вы либо уничтожаете деревья, либо доводите их до естественной гибели. Они не могут жить в таких условиях, которые вы им создаете.

- В вашем проекте благоустройства Челябинске будет заложено такое же озеленение города, как в Москве?

- Конечно. Это будет. А вот до фасадов, к сожалению, мы не дойдём. Фасадов проект не касается, потому что это невозможно сделать так быстро.

- Николай Иванович, скажите, может ли архитектура менять не только отношение жителей к городу, в котором они проживают, но и помогать меняться самим?

- По моему глубокому заблуждению, архитектура формирует личность. Я понимаю, что это все наивные мысли, но верить в это надо. Иначе профессией не стоит заниматься. Мой жизненный постулат: архитектура делает человека. Если хорошая архитектура, то и человек будет хорошим, а плохая - как в Челябинске...

Конечно, есть много сопутствующих факторов, которые формируют личность. В первую очередь, это семья. Если это хабалистая семья, то ребенок вряд ли получится другим. И никакая школа, никакая архитектура его не переделают. Всё начинается с семьи, а дальше уже идет развитие. Хочется заблуждаться, и я заблуждаюсь с удовольствием, что архитектура все-таки в большой мере формирует человека. Поэтому всегда делаю только хорошую архитектуру. Хочу, чтобы челябинцы жили достойно, и там рождались достойные люди.

- И не уезжали оттуда…

- Сейчас люди бегут и бегут косяком. Это уже беда не только Челябинска, а политика государства. Стягивают все силы в Москву и еще 10 мегаполисов, чтобы там жить нормально и достойно.

- Мне кажется, что провинция может быть более притягательной, чем некоторые мегаполисы, если ее правильно сделать…

- Конечно. За примерами даже никуда ходить не надо. За границей нет понятия провинции. Все страны живут именно провинцией, а у нас перевернуто все, к сожалению, с ног на голову.

- Николай Иванович, хочется узнать ваше мнение еще по одному вопросу. В Челябинске предыдущая власть перенесла автовокзал от удобного для всех места (рядом с железнодорожным вокзалом) во Дворец спорта «Юность». И до сих пор туда даже нормального подъезда общественного транспорта нет. Вот и нынешняя власть почти полный срок отработала, а ошибка так и не исправлена…

- Кстати, я об этом публично скажу губернатору. Во всех странах сейчас создаются транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), где транспорт максимально концентрируется в одном месте, чтобы удобно было делать пересадки. И Москва этим, в частности, занимается, мы проектируем ТПУ. И в Санкт-Петербурге тоже. В Челябинске обратная ситуация. Я помню этот перенос. Я на уровне архитекторов об этом говорил не раз.

- У нас, к сожалению, и до аэропорта добраться, особенно в ночные часы, очень неудобно - только на личном автомобиле или такси…

- В нашем проекте одна из основных составляющих - это транспорт. Делаем акцент на общественный транспорт, связь с центром города, железной дорогой. Это приоритет, который надо реализовать в ближайшее время.

- На набережную реки Миасс вы тоже обратите внимание?

- Да, выходим на набережную, но проблем много. Реку в свое время расширили, она обмелела до предела, и сейчас ее надо реанимировать. Миасс надо сужать, углублять, чистить. Это также все есть в программе.

- И у нас может получиться красивая набережная, как в Казани, которую сейчас все в пример приводят?

- Набережную в Казани шикарно сделали, международные конкурсы разыгрывают. У меня в Казани есть тоже несколько объектов: шесть вокзалов, высокоскоростная трасса Казань-Москва.

- И там нет такого транспортного безобразия…

- В этом наши мнения совпадают. Поэтому с Челябинском что-то надо делать, и надо его возродить, вернуть ему былую привлекательность.

- Как человек, которому Челябинск близок, какой бы вы совет могли дать власти, с чего надо начать?

- Сначала почистить город, следующий шаг – сделать его цивилизованным, повернуться лицом к человеку. Мы готовим новые формы, индивидуальные решения, которые будут эксклюзивно существовать только на улице Кирова. Разглашать не будем, но тема интересная. Спортивные и детские площадки сделаем на улице Труда, как полагается. Попытаемся сделать по всему городу цивилизованную торговлю. На Алом поле проведем свет, восстановим зелень. Абсолютно кардинальное предложение - общественный транспорт пустить посередине проспекта Ленина, но этого предложения могут испугаться.

Подробности проектов агентство расскажет после сегодняшней встречи.