Прокурор Маринина: В Челябинской области сталкивались с похищениями и убийствами свидетелей

Во многих детективных сериалах южноуральцы могут видеть, как полицейские «засекречивают» свидетелей убийств и дерзких ограблений. Их прячут на конспиративных квартирах, меняют им фамилии и имена, а обвиняемые узнают о них только на судебном процессе. Защищены ли свидетели по уголовным делам в Челябинской области, ведь есть реальные случаи, когда их похищали и убивали? Что предпринимается для защиты тех, над кем нависла реальная угроза и как это происходит? Завесу тайны приоткроет прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области Вероника Маринина.

- Вероника Константиновна, все понимают, что меры защиты предоставляются тем, кто помогает в расследовании преступлений, если им при этом угрожают. Каковы основания для их применения и кто может ими воспользоваться?

- Меры государственной защиты применяются к потерпевшим, свидетелям и иным участниками уголовного судопроизводства при наличии реальной угрозы убийства или насилия над ним. Эти меры направлены на защиту жизни, здоровья и имущества. Государственной защите, к примеру, подлежат потерпевшие, свидетели, их защитники или законные представители, а также заявители, очевидцы или жертвы преступления до возбуждения уголовного дела, близкие родственники участников уголовного судопроизводства.

- Если брать иностранный опыт, то, к примеру, в США программа по защите свидетелей «Organized crime control act» действует уже более 40 лет и применяется во время сложных судебных процессов. Засекреченного свидетеля могут доставить в суд на вертолете, в почтовом грузовике или рыбацкой лодке. А какие меры защиты есть у нас?

- Применяются такие меры безопасности, как личная охрана, охрана его жилища и имущества, выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи, обеспечение конфиденциальности, временное помещение в безопасное место. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях предусмотрено также переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности, изменение места работы или учебы.

- А ведь в Челябинской области были случаи, когда меры защиты к свидетелю по уголовному делу применены не были и он пострадал. Я помню случай с безработным жителем села Арасланова Нязепетровского района, который стал свидетелем убийства. Друг обвиняемого тогда, чтобы тот не мог дать показания в суде, похитил его.

- Да был такой случай. Мужчина вывел свидетеля из его дома против его воли, угрожая убийством, и отвел в свою квартиру. Там злоумышленник отобрал у свидетеля сотовый телефон и силой удерживал его в квартире, лишив свободы передвижения. В ходе проведения оперативных мероприятий место нахождения свидетеля было установлено и он был освобожден сотрудниками отдела уголовного розыска Нязепетровского РОВД.

- Этот случай закончился относительно благополучно. Но ведь есть и более печальные.

- К сожалению, да. По уголовному делу в отношении участников одной из банд, которая вымогала денежных средств у владельцев диспетчерских служб такси и водителей такси Южноуральска за оказание им покровительства, был убит мужчина, являвшийся свидетелем. Чтобы он не смог дать показания в суде, участники банды вывезли его на автомашине в лесной массив, где избили металлической битой, его труп выкинули в реку. Несколько человек стали свидетелями этого преступления. В отношении них были применены меры государственной защиты.

- Кто выходит с ходатайством о применении мер государственной защиты?

- В данном случае, уже на стадии предварительного следствия, по письменному ходатайству самих свидетелей, следователем принято решение о применении к ним мер государственной защиты в виде личной охраны. В ГУ МВД России по Челябинской области имеется специальное подразделение, занимающееся обеспечением безопасности лиц подлежащих государственной защите. Суд, начальник органа дознания, руководитель следственного органа или следователь, получив заявление об угрозах свидетелям, обязаны проверить данное заявление и принять соответствующее решение.

- Тайну личности свидетеля можно сохранить?

- Да, такое решение принимает следователь. При этом свидетелю придумывается псевдоним, приводится образец его новой подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. А в ходе судебного заседания, для того, чтобы подсудимые и иные участники не смогли увидеть и узнать засекреченного свидетеля, предусмотрен допрос таких лиц в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками судебного разбирательства. При необходимости свидетелю с помощью специальной аппаратуры меняется голос.

- Это меры государственной защиты, которые применяются на стадии расследования уголовного дела, а каким образом свидетель может быть защищен в суде?

- К примеру, по уголовному делу в отношении организованной группы экстремистов, совершивших ряд преступлений в целях обострения социально-политической обстановки, к одному из свидетелей применены такие меры защиты как сохранение в тайне данных о личности. Члены данной группировки в течение 2015- 2017 годов, являясь сторонниками националистической и национал-социалистической идеологии и экстремистских взглядов, вступили в ряды запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации «Мизантропик дивижн», после объединились в самостоятельную ячейку, создав ее подразделение на территории области. Подсудимыми, в разных составах совершен ряд преступлений экстремистской направленности: убийство, изготовление взрывчатого вещества, взрывного устройства, осквернение памятников и сооружений в общественных местах на территории Челябинска.

Уголовное дело рассмотрено в конце 2018 года Челябинским областным судом. Личные данные одного из свидетелей, являющегося очевидцем совершенных подсудимыми преступлений, были засекречены в ходе предварительного следствия. Мною, в судебном заседании было заявлено ходатайство в соответствии с ч.5 ст.278 УПК РФ о допросе этого свидетеля в условиях, исключающих визуальное наблюдение, которое удовлетворено председательствующим по делу.

Таким образом, помимо того, что данные свидетеля были скрыты, то есть не исследовались и не оглашались в судебном заседании, свидетель давал показания под псевдонимом. Кроме того, его голос был изменен с использованием специальной техники.