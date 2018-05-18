Автографы на Рейхстаге и в Космосе

Что связывало маршала, готовящего полет Гагарина и автомобиль Штирлица? Оказывается, связь такая есть. И проходит она через семью экс-челябинца Сергея Берзина.

В день 85-летия моего отца Владимира Белковского мне позвонил из Москвы Сергей Берзин. Сказал, что этот человек, мой отец и его фотографии, когда-то изменили его жизнь. Курсантом автомобильного военного училища в Челябинске Сергей побывал на выставке Владимира Белковского. Потом познакомился лично и эти встречи в памяти у него до сих пор.

Еще сказал, что отправил мне по электронной почте несколько снимков, сделанных им во время шествия в Москве Бессмертного полка. Я расспросил, что там на снимках, когда узнал – попросил Сергея ответить на мои вопросы. Так получился этот материал, в котором вспомним экс-челябинцев, а также военачальников, чьи имена известны каждому, кто знает историю Великой Отечественной. Все это сошлось в одном кадре. Вот в этом – Сергей Берзин с семейным плакатом для Бессмертного полка.

«Вот уже в который раз 9 мая я иду в строю со своими родственниками - в строю Бессмертного полка по Красной Площади, - написал мне наш земляк Сергей Берзин. - Вместе со мной в строю прошли и челябинцы. Это мама - Маргарита Петровна, папа Георгий Петрович Берзины и почетный гражданин города генерал-лейтенант Вадим Михайлович Зябко.

Мама застала начало войны школьницей. В то время жила в городе Борисоглебск Воронежской области. Несмотря на юный возраст, была откомандирована на передовую для рытья окопов. Попала в окружение, но сумела вырваться. Закончила школу и поступила в Воронежский медицинский институт. Восстанавливала разрушенный город. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг ». После войны работала в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны в Челябинске, затем в Облтубдиспансере. За более чем 60 лет работы врачом, вернула к жизни тысячи жителей Челябинска и области. Заслуженный врач, награждена: орденом «Знак Почёта», многими медалями и почетными знаками.

Отец войну застал в Китае. Участвовал в войне против японских милитаристов. Добровольно вступил в ряды Советской Армии. Определили служить в Военторг. Пек хлеб. В сентябре 1945 года был тяжело ранен несдавшимися японцами. Прошел множество госпиталей. Но выжил. Стал инвалидом, но до последних дней жизни не признавал себя инвалидом! Работал на стройках Челябинска и области в качестве инженера. Параллельно преподавал в Политехническом институте. Награжден многими медалями.

Почетный гражданин города Челябинска генерал-лейтенант Вадим Михайлович Зябко прошел всю войну и закончил ее, как и мой отец, в Маньчжурии. В Челябинске командовал Челябинским высшим военным автомобильным командным училищем, которое закончил и я».

О других героях семейного плаката для Бессмертного полка Сергей Берзин рассказал:

«Москвич сержант Николай Сергеевич Соловьев - прадед моего сына Германа - прошел всю войну и расписался на Рейхстаге! Служил в автомобильном ремонтном батальоне.

Знаменит еще и тем, что плод его работы знают практически все россияне. В фильме «Семнадцать мгновениях весны» автомобиль, восстановленный его руками, участвовал в съемках - автомобиль «Мерседес» 1936 года. На нем ездил в фильме Штирлиц.

Сам Николай Сергеевич награжден орденом Красной Звезды и многими медалями. В том числе и «За взятие Берлина».

Маршал артиллерии, Герой Советского Союза Митрофан Иванович Неделин (мамин родной дядя). Войну начал в звании полковника. Закончил генерал-полковником.

После войны был заместителем министра обороны СССР по специальному вооружению и ракетной технике, а с декабря 1959 — Главнокомандующим ракетными войсками стратегического назначения. Неделин внёс большой вклад в разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия и в начальный этап советской космонавтики. Готовил полет Юрия Гагарина. Похоронен на Красной площади в Кремлевской стене. Рядом с уральцем Игорем Курчатовым.

Генерал Армии Герой Советского Союза Владимир Леонидович Говоров (муж сестры мамы). С октября 1943 года Говоров принимал участие в боях на фронтах. Командовал огневым взводом, затем артиллерийской батареей. Участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях советских войск в Прибалтике. Командовал Прибалтийским, Московским военными округами. Ставкой Восточного направления. После войны стал Начальником Гражданской обороны страны – заместителем Министра обороны СССР. Руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС и всех катастроф, произошедших в СССР. При участии Владимира Леонидовича Говорова в Гражданской обороне СССР была начата масштабная перестройка, целью которой была её переориентация на чрезвычайные ситуации, происходящие в мирное время».

Такую вот историю «поведала» фотография нашего земляка, сделанная во время Бессмертного полка на Красной площади Москвы.

«Надеюсь, что на следующий год мои внуки, живущие в Испании, тоже пройдут с таким плакатом по улицам Барселоны в Бессмертном полку», - закончил свой рассказ Сергей Берзин.