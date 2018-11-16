Борис Иогансон: «На старом уральском заводе»

Картину Бориса Иогансона «На старом уральском заводе» знаю со школьных лет, она иллюстрировала учебник истории. Есть ли она в новых учебниках?Картина эта давно и прочно вошла в антологию советского изобразительного искусства. А еще – она одна из самых известных картин об Урале, его истории.

Жанровая картина Бориса Иогансона «На старом уральском заводе», как и его полотно «Допрос коммунистов», - исторические произведения художника.

Картина должна была запечатлеть тяжелые условия труда рабочих и эксплуатацию их капиталом. В 1935 годуИогансон совершил специальную поездку на Урал. Здесь посетил промышленные центры – Свердловск, Челябинск, Златоуст.

И Владимир Ленин, и писатель Мамин-Сибиряк писали о «заводском рабстве» на Урале. Поэтому «за сюжетом» художник приехал на Урал не случайно.

В Свердловске на одном старом заводе художник увидел кирпичный сарай с прокопченными стенами -это был литейный цех старых времен, он напоминал темницу.

Борис Иогансон вспоминал: «Я поехал на Урал для того, чтобы собрать материал к задуманной мною картине «На старом уральском заводе». Перед поездкой я прочел довольно обширную литературу о старом, демидовском Урале. Мне с большим трудом удалось найти цех, который оставили непереоборудованным как музейную редкость. Этот мрачный кирпичный сарай с маленькими окнами и толстыми почерневшими стенами походил на тюрьму. Я беседовал со старыми рабочими, они великолепно помнят ту мрачную обстановку, в которой приходилось работать. В этом цеху у меня начал рождаться сюжет картины. Воображение мне подсказывало различные типы рабочих, хозяина и приспешников его.

Главная идея, которую я хотел выразить в картине,— показать ужасы капиталистической эксплуатации и людей, которые боролись с капиталистами еще в прошлом столетии...

Обстановка мрачная — мастерская с допотопными средствами производства. Главный герой картины — рабочий на первом плане — отчетливо сознает, что такое хозяин, борется с ним и призывает других рабочих бороться. Это образ рабочего — представителя класса, за которым будущее. За ним стоит старый рабочий, который... уже начинает сознавать правду. В глубине — сгорбленные фигуры рабочих и чахоточный мальчик-подросток, олицетворяющие непосильный труд. Рабочий, подбрасывающий в печку уголь,— это тип беспробудного пьяницы, которого загубил каторжный труд. Слева — хозяин и приказчик — подлец и взяточник, который замучил рабочих штрафами».

Композиция картины «На старом уральском заводе» принадлежит к числу ярких художественных решений в советском живописном искусстве. Достоинством ее является, прежде всего, ее ясность и точность.

Считается, что в живописи Иогансона впервые в русском искусстве появился сознательный рабочий, активно вступивший в борьбу с капиталом.

Картина была написана в 1937 году и это, как говорится, многое объясняет сегодня. Картина впервые была показана в 1938 году на выставке «Индустрия социализма». Это решение было глубоко символическим и воплощало в себе те силы, которые подготовлял рабочий класс для свержения власти эксплуататоров и которые привели его к победе Октябрьской революции в 1917-м году.

Картина Иогансона давно вошла в антологию советского изобразительного искусства. А еще – стала той важной «страницей» истории Урала, о которой не нужно забывать. И, прежде всего, здесь, на Урале.