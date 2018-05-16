Челябинские бабочки получили «Золотого Витязя». Впрочем, не сами бабочки, конечно. А их певец в красках – художник Александр Разбойников. Его книга «Бабочка – душа славян» отмечена на Международном Cлавянском литературном форуме «Золотой Витязь». Кстати, чуть раньше эта книга челябинского художника была отмечена на книжном конкурсе в родном для него Челябинске.

Пожалуй, Александр Разбойников самый известный художник, рисующий бабочек. Челябинский автор создал даже работу «Пантеон бабочек», которую составили 167 бабочек, летающих в России. За нее он получил особое место в книге рекордов России.

«Начиная интересоваться бабочками, думал, что они только символ красоты,- говорит Александр. - Но сейчас могу констатировать: интересуясь подробностями любой древней цивилизации, встречаю там бабочек. Так они стали для меня главной темой в творчестве, только представление о них расширяется с каждым годом».

«Бабочки – душа мировая» – так назвал художник тот цикл, над которым работает в последние годы. Нас часто разъединяют – жителей разных стран и континентов – границы, образ жизни, религия. Бабочки как символы души в разных цивилизациях, считает Разбойников, служат тем символом, который объединяет разных людей. Поэтому его картины были бы интересны в разных уголках планеты. Судите сами – вот уже есть Атлантида, Аркаим, древние цивилизации Египта, Перу, Индии. Появились работы, посвященные древней цивилизации майя. В каждой работе у Александра Разбойникова изображаются реальные артефакты древности, реальные бабочки, делается подробное описание, поясняющее тот арт-рассказ, что сделал уральский художник.

Как-то поинтересовался: а на древней Руси нашлось место бабочкам? Художник достал из папки одну из последних тогдашних своих работ. Называлась она «Хоровод бабочек». Это – работа про древнюю Русь, когда бабочки образовывали вокруг астры хоровод. Говорят, что астра у славян когда-то была главным цветком. А хоровод походил на солнце…

И вот славянская тема вылилась в большой цикл, а затем в книгу «Бабочка – душа славян», изданную в Челябинске. В интерпретациях художника появляются известные герои славянских мифов – Заря-Заряница, Купала, которые неожиданно перевоплощаются и порхают в акварелях легкокрылыми бабочками.

В планах последних месяцев у известного челябинского автора – снова бабочки. Уже в китайском цикле. Готовы уже сорок работ, которые автор показал мне первому.

«Еще нужно сделать работ десять», - говорит художник.

Не удивлюсь, если придет время и художник со своей выставкой «Бабочки – душа мировая» начнет ездить по странам и континентам. В Индию и в Поднебесную. Кстати, «душа мировая» уральского мастера могла бы, наверное, вписаться в культурную программу готовящегося ШОСа.