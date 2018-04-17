Для запуска производства Т-34 в Челябинске потребовалось всего 38 суток

Южный Урал не без основания считают местом, где ковался ядерный щит страны. Но еще раньше здесь был создан броневой щит державы, за что Челябинск получил в мире второе имя – Танкоград.

«В истории нашей страны есть события, которые не должны быть подвластны старению, с каждым прожитым годом высвечиваясь все ярче, считает директор музея ЧТЗ Надежда Дида. - Великая Отечественная война и вклад тружеников Танкограда в великую Победу - из их числа».

Этой теме посвящен наш спецпроект «Танкоград – в историях и лицах»

В прошлом году исполнилось 75 лет, как с конвейера Челябинского тракторного завода сошла первая «тридцатьчетверка». История еще не знала таких примеров, чтобы в течение месяца все производство переналадили на новую машину. Но это произошло. В тылу – как в бою.

Летом 1942 года, когда немецкие войска рвались к Волге и Кавказу, Челябинский Кировский завод получил срочное и особо важное государственное задание: продолжая выпуск тяжелых танков КВ, организовать массовое производство «тридцатьчетверок». На одном оборудовании, в тех же цехах предстояло делать две совершенно разные боевые машины. В основе решения было требование Государственного комитета обороны «производить в массовом количестве оружие, хорошо зарекомендовавшее себя в боях…».

15 июля на предприятие приехали нарком танковой промышленности Исаак Зальцман и секретарь Челябинского обкома партии Николай Патоличев. Выступая перед заводчанами, они озвучили беспрецедентную задачу. История еще не знала таких примеров. Считалось, что перестроить завод под принципиально иную модель технически невозможно, но коллектив танкоградцев справился. В кратчайшие сроки было создано конвейерное производство боевых машин. Для этого потребовалось разработать технологию изготовления более 2000 наименований деталей, сделать свыше 500 штампов и 5000 различных приспособлений. В считанные дни установили 1200 единиц вновь прибывшего оборудования, около 700 станков переместили из одного цеха в другой. Конструкторы, технологи ежедневно трудились по 12 и более часов, многие неделями не покидали завод. Трудовой героизм стал массовым. В результате за 38 дней челябинцы сумели освоить производство совершенно новых для предприятия средних танков.

22 августа механик-водитель Константин Ковш вывел из ворот механосборочного корпуса первый челябинский Т-34. До конца месяца было собрано еще 30 танков. А в сентябре на фронт ушли уже 220 «тридцатьчетверок» челябинской сборки. В 1943 году ЧТЗ (ЧКЗ) стал вторым после УВЗ по объемам выпуска Т-34. Но в марте 1944-го, когда ситуация на фронте кардинально изменилась, полностью перешел на выпуск тяжелых танков прорыва – ИС-2, ставших необходимыми для борьбы с новой бронетехникой противника.

«История освоения производства «тридцатьчетверок» в Челябинске навсегда остается одной из ярчайших страниц танкопрома, будет служить примером для современного поколения заводчан, – отмечают сегодня на ЧТЗ, – Мы хорошо понимаем: быть наследниками подвига старшего поколения – великая честь и высокая ответственность, и готовы упорно трудиться, чтобы, создавая новую отечественную технику, находиться в авангарде современного промышленного развития. Конечно, военное время было совершенно особым, оттого и история с Т-34 с высоты наших дней видится настоящим трудовым подвигом. Но и в новейшей нашей истории были примеры освоения сверхнужной и сложной продукции в кратчайшие сроки. К примеру, 1000-сильного дизеля для танка Т-90. Наш коллектив и ныне продолжает вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. Создает и производит новые модели двигателей, оставаясь главным поставщиком моторов для бронетехники, выпускаемой корпорацией «Уралвагонзавод». Для этого на предприятии используется самое современное высокоточное оборудование.

Как-то ветеран Танкограда, подростком работавший на ЧТЗ, Василий Гусев вспоминал:

«Мужество наших ребят заключалось в том, что 1480 дней и ночей трудились по 12-14 часов. 1480 дней и ночей – без выходных, без праздников и отпусков. 1480 дней и ночей – полуголодные. И 1480 дней и ночей выдавать по три-четыре нормы. Вот что совершали мои сверстники!»

И об этом нужно помнить, когда сегодня мы говорим: для запуска производства Т-34 в Челябинске потребовалось всего 38 суток и это был непревзойденный рекорд танкопрома.

Партнер проекта - ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» – крупнейший универсальный банк Южного Урала, основанный в 1990 году.

Одно из главных преимуществ Челиндбанка – территориальная близость к клиенту: филиалы и дополнительные офисы Банка работают почти в трех десятках уральских городов.

По ключевым показателям деятельности Челиндбанк входит в десятку крупнейших кредитно-финансовых учреждений УрФО.По итогам 2017 года он вошел в топ-100 банков РФ по размеру активов, собственного капитала и прибыли.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает 21 место в рейтинге 100 самых надежных российских банков по итогам 2017 года, представленном журналом Forbes.

Из банков Уральского Федерального округа, вошедших в рейтинг, Челиндбанк находится на самой высокой позиции.

Генеральная лицензия Банка России №485

Телефон Контакт-Центра: 8-800-5001-800