Город крылатого коня кистью художника

Златоуст вошел в несколько сказов Павла Бажова и прославился по всему миру своим промыслом гравюры на стали.

Златоуст – город крылатого коня – не обделен и вниманием художников-живописцев уже на протяжении более чем века. Кисть художника запечатлела его раньше, чем многие другие города Урала.

Можно встретить специальные работы, посвященные Златоусту и его окрестностям в творчестве русских живописцев. Так художник А. М. Васнецов, брат знаменитого автора «Трех богатырей», путешествовал по Среднему и Южному Уралу в 1890—1891 годах. Здесь были написаны этюды «Гора Таганай», «Златоустовский пруд», картина «Дебри Урала. Уреньга».

В июле 1898 года в Златоусте побывал Н. А. Касаткин, академик живописи, ученик художника-передвижника В. Г. Перова. Им были написаны пейзажи заводских мест — «Посёлок», «Горы».

Обращался к златоустовской теме и известный уральский художник-живописец А. К. Денисов-Уральский. «Вид с горы Уреньги на город Златоуст», этюды «На вершине Таганая», «Малый Таганай и Круглый Таганай» выполнены были им в конце XIX—начале XX века.



В тридцатые годы XX века в Златоусте неоднократно бывал известный уральский пейзажист И. К. Слюсарев. Были созданы картины: «Река Ай. Южный Урал» (1935), «Гора Таганай» (1932), «Город Златоуст», «Старый Златоуст с горы Уреньги».

Среди современных авторов, в чьем творчестве Златоуст занимает немалое место, челябинский художник Юрий Егаков. Он часто бывает в Златоусте и много пишет этот город, его виды в разное время года.

Свои первые шаги к будущей профессии делал в Златоусте и ныне московский живописец, академик Российской Академии художеств Игорь Белковский. Приезжая в детстве в Златоуст к бабушке, мы вместе с отцом и братом поднимались на гору Косотур. С нее открывается панорамный вид на старый город и на городской пруд. Не случайно здесь, сидя на камне, будущий художник делал свои зарисовки.

Наверное, это сочетание красоты природы, Уральских гор и заводского, городского вида и привлекали художников. И сто лет назад и сейчас.

Особенно их картины и этюды могут быть востребованы и послужить на благо города и сегодняшних его горожан, когда город крылатого коня становится одним из главных туристических маршрутов Южного Урала. Ведь взгляд художника всегда добавляет «красок» в наши впечатления о месте, которые запечатлел на холсте художник.