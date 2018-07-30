Институту «Челябтяжмашпроект» исполняется 65 лет

Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого и энергетического машиностроения «Челябтяжмашпроект» был создан путем реорганизации Челябинского филиала проектного института «Уралгипрошахт» в «Челябспецуглепроект» в мае 1953 года. Однако, началом самостоятельной деятельности считается первое августа 1953 года. Первым директором предприятия был назначен Борис Розенберг, которого в октябре этого же года сменил Алексей Смирнов.

На протяжении нескольких десятилетий институт менял свое название, и только в 1993 году он получил название «Челябтяжмашпроект». В этом же году началось становление группы компаний «Курс» с образования ЗАО «Карат-Плюс», которое выполняло широкий спектр строительно-монтажных, электромонтажных и отделочных работ.

За время существования института по его проектам построено более 300 предприятий, как в России, так и за рубежом. В Поволжье был спроектирован завод «Серп и молот». В Центральном округе - Воронежский завод горно - обогатительного оборудования. На Дальнем Востоке - Благовещенский завод «Амурский металлист». Помимо этих городов, ОАО «Челябтяжмашпроект» одновременно вел проектирование восьми машиностроительных заводов в Украине - в Днепропетровске, Донецке, Ворошиловграде, Кривом Роге. Шло проектирование и в Грузии, в городе Ахалкалаки, а также в Узбекистане - в Ташкенте.

В группу компаний «Курс» институт Челябтяжмашпроект, имея богатую историю органично влился в феврале 2008 года.

«Идея создания группы компаний созрела в 2007 году, а уже на следующий год мы приобрели проектный институт, который стал бесспорным флагманом нашего «Курса», - рассказывает генеральный директор ОАО «Челябтяжмашпроект» Евгений Еремин. - Институт дал мощный толчок для развития нашего предприятия. А возрождение отрасли тяжелой промышленности в России послужило дополнительным стимулом в развитии нашей группы компаний».

За короткий срок с момента вхождения в группу компаний проектного института была достигнута стратегически важная цель, которую ставили перед собой проектировщики. Сегодня институт может предложить комплексный подход, который включает в себя весь спектр предлагаемых услуг - проведение инженерных изысканий, создание проекта с полной реализацией стандартных требований, получение разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

На всех этапах проектирования в институте во главу угла ставится принцип получения наиболее эффективного производства и минимизация затрат на его строительство и эксплуатацию. А знаковыми проектами, спроектированными за последние годы, по праву считается чугуно-литейный завод в Магнитогорске, цинковый завод и тепловые сети ООО «Фортум» в Челябинске, завод «Трубодеталь», цех горячего цинкования в городе Шумиха Курганской области, а так же завод по производству замороженных супов в Златоусте. Все эти предприятия существуют не без участия технического потенциала проектного института и, в целом, группы компаний «Курс».

Расширением линейки проектирования для института являются предприятия не производственного назначения. Такими, как стояночный комплекс в Чебаркуле, торгово-офисное здание с подземной парковкой и складской комплекс на дороге «Меридиан» в Челябинске.

Мощности группы компаний «Курс» позволяет выполнять единовременно сразу несколько подрядов по комплексному строительству объектов как промышленного, так и гражданского назначения, география которых в настоящее время определена не только Челябинском, но и территориями Челябинской, Курганской и Тюменской областей, а также республики Башкортостан.

Группа компаний «Курс» совместно с проектным институтом в последние годы стремительно и динамично развивается. Постоянно совершенствуется уровень инженерной подготовки специалистов. Внедряются новые строительные и проектные технологии. Не забывают на предприятии о преемственности поколений.

«У нас сохранились все традиции, которые установились в институте еще в советские годы - это очень знаково для сотрудников нашего предприятия, - продолжает генеральный директор Евгений Еремин. - Ни для кого не секрет, что сейчас очень мало осталось предприятий с именем. У нашего института это имя есть, чего очень часто не хватает новым современным предприятиям».

В институте уделяют огромное внимание обучению современных кадров из числа молодежи. Для этого подписаны соглашения с Южно-Уральским государственным университетом и институтом в городе Екатеринбург. Эти два высших учебных заведения готовят кадры специально для группы компаний «Курс». Традиционно, долгие годы, мы являемся партнерами.

В настоящее время ОАО «Челябтяжмашпроект» проводит много работ в энергетическом комплексе, в агропромышленном производстве. В настоящие дни в институте уделяется особое внимание проекту по переработке сельхозпродукции. Идеология по переработке сельхоз продукции достаточно эффективна и востребована. Сотрудники уделяют этому моменту особое внимание. В ближайшее время планируется строительство предприятия по переработке сельхозпродукции в Малой Сосновке, где будут применены совершенно новые научные технологии.

«Мы стараемся готовить свежие кадры в своих родных институтах. Главным преимуществом перед другими предприятиями считаем то, что нам удалось сохранить преемственность поколений, - сообщил исполнительный директор ОАО «Челябтяжмашпроект» Вячеслав Дриботун. - У нас сохраняются очень хорошие отношения с нашими ветеранами, продолжают работать у нас те специалисты, которые прошли еще советскую школу. Опытные сотрудники постоянно передают свои знания молодому поколению.

В здании института руководство организовывает встречи с сотрудниками-ветеранами. Они охотно откликаются на предложения о встречах на предприятии. В институте активно поддерживают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Тех специалистов, которые первыми переступили порог института. Они делятся своим накопленным опытом с молодыми специалистами.

«На днях институту ОАО «Челябтяжмашпроект» исполняется 65 лет. От имени руководства хочется передать свои искренние поздравления ветеранам, специалистам и студентам, которые в ближайшее время переступят порог проектного института и будут вносить свой посильный вклад в дело машиностроительного проектирования, - поздравляет всех с наступающим праздником генеральный директор группы компаний «Курс» Евгений Еремин.

К поздравлению генерального директора присоединяется дружный коллектив акционерного общества «Трубодеталь», который является давним партнером компании «Курс».

«Скоро вам исполняется 65 лет! И это здорово. Наше партнерское сотрудничество не сломилось под различными невзгодами. От всей души желаем вам здоровья и благополучия, счастья и успехов в любых начинаниях, - от чистого сердца поздравляет юбиляров ведущий инженер отдела по надзору за строительством АО «Трубодеталь» Светлана Вернигородская. - Амбициозных, масштабных проектов, верных партнеров и коллег. С юбилеем!»

Фото: Виктор Загвоздин