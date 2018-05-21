Как продвигается посевная кампания в Челябинской области

В Челябинской области из-за холодной весны в этом году аграрии вышли в поле позже установленных сроков. Однако за последние дни им все-таки удалось выйти практически на прошлогодние темпы работ. О том, как на Южном Урале продвигается посевная кампания-2018, читайте в материале.

Прошлый год стал наиболее успешным для сельсхозяйственной жизни региона: тогда был получен самый высокий за последние 25 лет урожай масличных и зерновых культур. По словам первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александра Завалищина, сейчас нужно сохранить этот опыт и попытаться увеличить производительность и по другим направлениям.

«Да, у нас долгое время была холодная почва. Еще у нас в области 4 климатических зоны, с которыми надо считаться. Но мы все равно поставили задачу провести посевную кампанию основных культур до конца мая. На 21 мая уже засеяно 765 тысяч гектаров яровых культур – это 46 процентов от всего объёма запланированного весеннего сева», – рассказал о текущих результатах Александр Завалищин.

Южноуральские аграрии особенно ответственны перед жителями региона. Сейчас рынок Челябинской области очень привлекателен: на него приходит большое количество продукции из Свердловской и Пермской областей, Башкирии. Но, конечно, южноуральцам предпочтительнее выбирать то, что было выращено на местных полях: в регионе используется минимальное количество удобрений, и продукция получается органической.

Лидерами по темпам ярового сева являются такие районы, как Аргаяшский, Брединский, Кизильский, Верхнеуральский, Пластовский, Сосновский. В Еткульском районе яровыми засеяно уже 52% планируемой площади, эта территория при подведении итогов в прошлые годы не раз получала призовые места. Челябинские журналисты поехали наблюдать, как проходит посевная в Еткульском районе.

Всего на территории Еткульского района 25 крестьянско-фермерских хозяйств и 9 сельхозпредприятий.

Например, фермерское хозяйство Тагиева появилось недавно – всего три года назад. Пока оно считается маленьким предприятием, но в то же время перспективным. Здесь для Челябинской области выращивают элитные сорта картофеля: «Корону» и «Ювел».

«Наша посевная площадь – 400 гектаров. Долго ждали располагающую погоду, поэтому вышли сажать только 5 дней назад. Но на урожай это не должно повлиять. Вся наша картошка будет большой, ровной и очень вкусной!» – заверил журналистов управляющий сельского хозяйства КХФ Тагиев Андрей Алимкин.

Аграрии этого хозяйства высаживают на своих полях картофель по голландской технологии, которая в последнее время стала очень популярна. При этом методе создаются оптимальные условия для растения: клубни размещаются не глубже 10 сантиметров от поверхности почвы, что позволяет кислороду беспрепятственно проникать к корням, в бороздах не накапливается влага – корни не загнивают, а все кусты хорошо освещаются солнцем.

Еще один лидер по посевной кампании в Еткульском районе – ООО «Белоносовское». Здесь выращивают масличные, зерновые и кормовые культуры, занимаются животноводством. В этом году сельхозпредприятие собирается засеять почти семь тысяч гектаров земли.

По словам директора ООО «Белоносовское» Олега Тарасова, на предприятии давно были готовы к посеву, ждали только хорошую погоду. С ее приходом технику сразу вывели в поля. «Вы видите наш трактор К-744. Он отечественный, но с немецкой сеялкой. Это 428 лошадиных сил. За смену делает около 120-и гектаров. Уверен, что до 25 мая мы посеем уже всю пшеницу!», – рассказал о своих планах Олег Тарасов.

При выборе сельскохозяйственных культур для возделывания хозяйства ориентируются на рынок, на спрос потребителей. Так, директор «Белоносовского» отметил, что сегодня самая востребованная на рынке культура – это подсолнечник, им заняты значительные площади в хозяйстве. Он нужен и в животноводстве, и в птицеводстве, а стоимость его достаточно высокая – порядка 15-и тысяч за тонну.

«Сейчас в Еткульском районе все хозяйства занимаются посевными работами. Мы вышли уже на 52 процента в посеве яровых культур и на 50 – в зерновых. Вся кампания должна завершиться в оптимальные сроки», – подвел итоги замглавы района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Александр Жигарев.

Отметим, что посевная кампания – это значительные затраты для сельхозтоваропроизводителей. Часть расходов удаётся компенсировать с помощью государственной поддержки. В этом году её объём в Челябинской области составит 3,8 млрд. рублей. «На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители уже получили государственную поддержку в объеме 1 млрд. рублей. К началу июня она составит порядка 1,5 млрд. рублей», – подчеркнул первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.