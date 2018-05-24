Комик из Каштака дебютировал в кино у Рязанова

В конце нынешней весны на улицах Челябинска прохожие могли встретить афишу с московским спектаклем, в котором участвуют Марат Башаров, Татьяна Васильева и Евгений Воскресенский – их портреты на афише. А знаете ли вы, что Воскресенский – наш земляк?

Можно сказать о нем коротко: комик из Каштака. Здесь родился и пошел в школу. Здесь в местном клубе познакомился с фильмами, ставшими киноклассикой, – от Феллини и до Михалкова. Старшие классы средней школы заканчивал в Металлургическом районе, куда переехал жить с родителями. Отец, Александр Степанович Бондаренко, окончил Харьковскую военную академию, после демобилизации работал геологом. Мать, Ирина Николаевна Щербакова, окончила Казанский педагогический институт, работала учителем русского языка и литературы. Хотела, чтобы сын стал врачом, – так Евгений оказался в школе №92 с химическим уклоном. Но в точных и естественных науках он понимал мало, в аттестате оказалась единственная пятерка – по начальной военной подготовке.

Во время встречи с челябинскими журналистами, когда он приезжал в родной город на церемонию награждения премией «Светлое прошлое», Евгений Воскресенский вспоминал, как любил в детстве покупать ливерные пирожки. На трамвае «тройка» ездил с ЧМЗ на вокзал, здесь покупал за одиннадцать копеек пирожок и любил смотреть, как отходят с перрона поезда.

Попросил как-то Евгения вспомнить по примеру Дениски из рассказов Виктора Драгунского — что любит из детства. Вот что получилось — ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ от Евгения Воскресенского.

— Про каштакское детство…. помню и люблю. Помню, 44-й автобус едет в Каштак. Остановка большая деревянная, клуб рядом, где смотрели шедевры нашего и мирового кино. Помню мамины плюшки, испеченные к празднику, помню бабушкины пироги с ревенем. Помню интернат номер три, посещение тети Люсиной библиотеки. Помню каштакский сосновый бор со свежим воздухом, реку Миасс, где купались тогда, родник с чистейшей водой, а за рекой - деревня Новое поле, куда ходили в гости к маминым друзьям. Помню папу, который приезжал из Ухты летом всего на две недели, привозил подарки. Помню подружек детства Таню Гончарову и Таню Мунтанину. Помню, как пошел первый раз в первый класс. А еще Ленина, стоявшего перед нашим окном, показывающего всегда протянутой рукой куда-то вдаль. Пионерский лагерь, куда бегали играть, где были качели и песочницы, сосну во дворе. Редкие поездки в город. 3-й трамвай вез на вокзал, где продавали пирожки с ливером за 11 коп. И — Леопольда Феликсовича, нашего фотографа, запечатлевшего мое детство.

А еще - мамины ежедневные 20 копеек. Из них 10 копеек стоил детский киносеанс в кинотеатре «Орленок» на фильм "Сказка о Мальчише-кибальчише». Фильм этот почему-то шел годами, я знал его наизусть. На 7 копеек покупал мороженое «Ягодное», а на 3 копейки газировку. И счастья были полные штаны. Ну не ходить же было в 8 утра на алгебру! И нашу алгебраичку Галину Васильевну помню, которая вывела мне «два»!

Так прошло и закончилось челябинское детство…

Его не хотели принимать ни в один театральный вуз. Только в Щукинском училище разглядели будущего комика.

Высшее театральное училище имени Б.В.Щукина актер окончил в 1986 году. После чего был приглашен в театр им. Станиславского, где несколько лет играл только одну роль — Короля в сказке «Пора, красавица, проснись!», в основном, по воскресеньям. Из этого его псевдоним и сложился – Воскресенский. Изредка появлялся на экране в эпизодах, пока не оказался на телевидении.

В кино дебютировал в фильме Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» в запоминающейся эпизодической роли студента-вымогателя, «борца за нравственность». Потом вместе с Игорем Угольниковым вёл передачу на ТВ «Оба-на!» (1990-92 годы), а также снимался в телепередачах кабаре «ВСЕ Звёзды» (1994 г.), «Раз в неделю» (1995 г.), «Звёзды говорят», «Евгести» (1995-98 гг.). Много снимался в рекламе. За что даже стал лауреатом Московского международного фестиваля рекламы в номинации «Рекламный видеообраз 1996 года».

В 1999 году комедийного актёра заметил режиссёр сериала «Что сказал покойник?» Игорь Масленников. После этой работы Евгения стали часто приглашать на различные комедийные роли в кино и сериалы.

Исполнил он и роль Гоголя в фильме «Гоголь. Прощальная повесть». Снялся уже в 25 художественных и телевизионных фильмах, среди них — «Старые клячи» и «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова, в трех десятках сериалах. Одно время с Николаем Фоменко вел на радио передачу «Доброе утро, Вьетнам!».

— Любимые детские фильмы, которые стоит посмотреть и нынешним мальчишкам и девчонкам? — переспросил Евгений, — Назову свои любимые до сих пор — «Морозко», «Три толстяка» с Алексеем Баталовым, «Снежная королева» с Еленой Прокловой в роли Герды.

Челябинский актер награжден медалью «ЗА ВКЛАД В ДЕЛО МИРА» Всемирным благотворительным фондом "Дети и молодежь против терроризма" и медалью «ЗА МУЖЕСТВО И ГУМАНИЗМ» Ассоциацией ветеранов боевых действий. А в родном Челябинске ему был вручен бронзовый Кентавр с цветком в груди – знак лауреата народной премии «Светлое прошлое».

Такой вот получился комментарий к афише на улицах города.