Курчатов. Краски с секретами

Недавно челябинцы принимали участие во всероссийском проекте выбора имен для названия местного аэропорта.

«Я бы предложил назвать в память Павла Петровича Бажова. Он известный уральский сказочник», - написал экс-челябинец социолог Вадим Борисов. Бажов – это, действительно, имя. И если бы составлялся список «Сто имен Урала, известных в мире», то Павел Бажов там обязательно бы оказался. Но он родился и жил в Свердловской области, а не в Челябинской.

Вспомнились и другие значимые имена. Например, что великий баснописец Иван Крылов родился в городе Троицке Челябинской области. И выдающийся кинорежиссер, чье имя носит ВГИК, Сергей Герасимов тоже родился в Челябинской области. Выдающаяся спортсменка конькобежка Лидия Скобликова – тоже с Южного Урала. В честь нее назван в Челябинске ледовый дворец «Уральская молния» - таким эпитетом называли советскую спортсменку в годы ее спортивной карьеры. Анатолий Карпов – чемпион мира по шахматам… список можно продолжать.

В споре за имя для аэропорта появились и такие суждения: эти имена, которые выбираются для аэропортов в стране, должны объединять людей.причем, людей не одного поколения, и поэтому в таком конкурсе должны участвовать имена ушедших из жизни земляков, ушедших не менее чем полувека назад. Иначе, как было в Челябинске, – среди лидирующих имен в предлагаемом списке было имя Петра Сумина, губернатора области постсоветской России. И здесь страсти накалились – одни стали вспоминать, каким он был хорошим, другие – о том «наследии» для области, которое он оставил после своего правления в регионе.

Задача же все же иная – увековечить память о великом земляке.

Стоит отметить и такой факт. В Челябинске уже более десяти лет существует уникальная традиция чествовать и сохранять память о знаменитых земляках, кто добился в науке, искусстве или спорте больших достижений и прославляет этим и Россию, и свою малую родину. Идея такой премии «Светлое прошлое» принадлежит народному артисту России Олегу Митяеву, самому уроженцу Челябинска. Но – премия «Светлое прошлое» присуждается только ныне живущим землякам. В этом ее принципиальное отличие от многих других.

Поэтому среди лауреатов народной премии «Светлое прошлое» нет академика-физика Игоря Курчатова. Хотя он, как никто другой, подходит для нее: и родился на Южном Урале, и пригодился стране тоже здесь – на Южном Урале. Так что имя для аэропорта «Курчатов» было бы «крылатым» и понятным во всем мире.

Вот такое предисловие получилось, прежде чем представить эту картину – с Игорем Курчатовым в проекте «Урал. Картина маслом».

Вот что о ней говорит уральский краевед и автор ряда книг о разведчиках Анатолий Шалагин:

«На ней академик Курчатов и начальник управления научно-технической разведки НКВД (МГБ) СССР Квасников. Авторство этой картины неизвестно. Возможно, ее написал другой разведчик - В.Г.Фишер».

Анатолий Шалагин предлагает обратить внимание на бумаги, которые держат в руках Курчатов и Квасников. Это чертежи. Так в картине отражен важный момент в истории советского атомного проекта - советская разведка сумела добыть подробные чертежи американской атомной бомбы.

«Но одно дело - бумага, и совсем другое реальные разработки, материалы, ресурсы, – говорит Шалагин. -Советские физики шли к разработке атомного оружия своим путем. И были на этом пути ошибки, неудачи, просчеты. А времени на все это у СССР было мало. И здесь пригодились сведения, добытые разведчиками. Курчатов имел возможность ставить перед разведчиками вопросы – им нужно уточнить то-то и то-то. И разведчики уточняли».

Сейчас мы знаем, что итогом этой совместной работы стала первая советская атомная бомба, испытание которой прошло в 1949 году. Говорят, перед ее испытанием Курчатов даже перекрестился.

В Челябинске память о Курчатове хранит название целого района в городе, проспект Ленина заканчивается памятником Курчатову. И вот – картина, пусть и автор ее не известен. Как и долгое время было неизвестно широкой общественности то, чем занимался Игорь Васильевич Курчатов. И если бы составлялся список «Сто имен Урала, известных в мире», то Курчатов там обязательно бы оказался.