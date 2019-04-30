Максим Худорожков приводит машинку в действие силой мысли

Выпускник ЧелГУ Максим Худорожков развивает новые технологии управления механизмами силой мысли.

Максиму Худорожкову 22 года. За его плечами уже 4 успешно организованных социальных проекта. Сейчас он углубился в технологическую сферу и параллельно с работой в банке и детском центре «Кванториум» развивает новый социальный проект «Безграничные возможности. Поколение Z».

«Я заметил, что в Челябинске электронике ребят не обучают, - рассказывает Максим. - Это направление не популяризировано. Поэтому я начал вести кружок для детей «Школа цифровых технологий». На электронике и микроэлектронике основаны все наши технологии. Без этих знаний немыслимы все изобретения современности. Лампочка и та горит благодаря микроэлектронике. Мой проект будет направлен на обучение ребят микроэлектронике на практике».

Главной частью проекта является машинка, управляемая силой мысли, а точнее силой концентрации. Максим сконструировал ее сам, используя блютуз-гарнитуруи игрушечную машинку. Гарнитура надевается на голову и считывает электрическую активность мозга. Вся сложность была в том, чтобы правильно написать программу для управления механизмом. Написание программы заняло 2 месяца. На машинке установлены датчики, которые отмечают, насколько человек сосредоточен.

«Процесс управления механизмом похожна занятие медитацией, -отмечает Максим, который сам уже несколько лет практикует медитацию. - Важно сосредоточиться на чем-то одном. На дыхании, например, и тогда машинка придет в движение».

Максим выиграл 40 000 рублей на реализацию проекта в конкурсе «Студенческая инициатива». Часть средств ушла на создание машинки, остальную часть он планирует потратить на организацию уроков для детей.

Социальными проектами Максим занимается уже давно. Он успел организовать образовательный проект, направленный на повышение финансовой грамотности молодежи «Апогей». Все 4 сезона проекта были поддержаны региональными и всероссийскими грантами. Максим приглашал уже состоявшихся предпринимателей, экспертов в банковской сфере, бизнес-тренеров, которые проводили мастер-классы для всех желающих, объясняли, как нужно грамотно распоряжаться средствами.